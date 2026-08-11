[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 11일 개장 직후 네이버 금융 검색상위는 삼성전자와 SK하이닉스가 차지했다. 반도체 대표주에 관심이 몰렸지만 주가는 엇갈렸고, 상위권 종목 전반은 하락이 우세했다. 위메이드는 급등했고 대한광통신은 급락해 차별화가 컸다. 삼성전자·SK하이닉스 검색비율 37% 넘는 집중

상위권 다수 하락, 반도체 대표주도 엇갈림

위메이드 급등, 대한광통신 급락 변동성 확대

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11일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면 투자자 관심은 대형 반도체주와 대표 성장주에 집중됐다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 19.13%를 기록했고, 2위는 SK하이닉스(000660)로 17.94%를 나타냈다. 두 종목의 검색비율 합계는 37.07%로, 개장 초반 시장 관심이 반도체 대표주에 쏠린 모습이다.주가 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자는 23만 1500원으로 전일 대비 1500원(0.65%) 상승했고, 장중 23만 2500원까지 오르며 견조한 흐름을 보였다. 반면 SK하이닉스는 140만 4000원으로 1만 6000원(1.13%) 하락했다. 시가는 140만 5000원이었고 장중 저가는 137만 5000원까지 밀렸다.검색 상위권에서는 전반적으로 하락 종목이 우세했다. 삼성전기(009150)는 123만 3000원으로 3.22% 내렸고, 알테오젠(196170)은 33만 4500원으로 3.88% 하락했다. NAVER(035420)는 21만 원으로 0.71%, 현대차(005380)는 40만 6000원으로 0.49% 각각 밀렸다. 두산에너빌리티(034020)는 7만 7800원으로 2.63%, 삼천당제약(000250)은 18만 5700원으로 1.64%, 에코프로(086520)는 9만 1600원으로 2.03%, LG전자(066570)는 18만 3700원으로 3.32% 하락했다.변동성이 두드러진 종목도 있었다. 대한광통신(010170)은 1만 2700원으로 9.54% 급락했고 거래량은 233만 8967주로 상위권 종목 가운데 가장 많았다. 반면 위메이드(112040)는 1만 9980원으로 19.21% 급등하며 상위 20개 종목 중 가장 강한 상승률을 기록했다. 에스피지(058610)는 11만 100원으로 2.51%, 고려아연(010130)은 126만 7000원으로 2.59% 각각 올랐다.고가주와 대형주들도 대체로 약세를 보였다. SK스퀘어(402340)는 92만 3000원으로 2.74%, 삼성SDI(006400)는 47만 3000원으로 1.77%, 한화오션(042660)은 9만 2200원으로 2.33% 내렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 47만 9000원으로 2.04%, 한미반도체(042700)는 20만 2500원으로 1.46%, 한화에어로스페이스(012450)는 112만 8000원으로 2.08% 하락했다.개장 초반 검색상위 종목군은 반도체와 2차전지, 로봇, 방산, 바이오 등 주도 테마가 고르게 포진했지만 실제 주가 흐름은 종목별 차별화가 뚜렷했다. 특히 검색 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 반면, 상승 종목 수는 제한적이어서 투자심리는 일부 개별 종목 중심으로 움직이는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]