[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약
- 삼성전자·SK하이닉스 검색비율 37% 넘는 집중
- 상위권 다수 하락, 반도체 대표주도 엇갈림
- 위메이드 급등, 대한광통신 급락 변동성 확대
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11일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면 투자자 관심은 대형 반도체주와 대표 성장주에 집중됐다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 19.13%를 기록했고, 2위는 SK하이닉스(000660)로 17.94%를 나타냈다. 두 종목의 검색비율 합계는 37.07%로, 개장 초반 시장 관심이 반도체 대표주에 쏠린 모습이다.
주가 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자는 23만 1500원으로 전일 대비 1500원(0.65%) 상승했고, 장중 23만 2500원까지 오르며 견조한 흐름을 보였다. 반면 SK하이닉스는 140만 4000원으로 1만 6000원(1.13%) 하락했다. 시가는 140만 5000원이었고 장중 저가는 137만 5000원까지 밀렸다.
검색 상위권에서는 전반적으로 하락 종목이 우세했다. 삼성전기(009150)는 123만 3000원으로 3.22% 내렸고, 알테오젠(196170)은 33만 4500원으로 3.88% 하락했다. NAVER(035420)는 21만 원으로 0.71%, 현대차(005380)는 40만 6000원으로 0.49% 각각 밀렸다. 두산에너빌리티(034020)는 7만 7800원으로 2.63%, 삼천당제약(000250)은 18만 5700원으로 1.64%, 에코프로(086520)는 9만 1600원으로 2.03%, LG전자(066570)는 18만 3700원으로 3.32% 하락했다.
변동성이 두드러진 종목도 있었다. 대한광통신(010170)은 1만 2700원으로 9.54% 급락했고 거래량은 233만 8967주로 상위권 종목 가운데 가장 많았다. 반면 위메이드(112040)는 1만 9980원으로 19.21% 급등하며 상위 20개 종목 중 가장 강한 상승률을 기록했다. 에스피지(058610)는 11만 100원으로 2.51%, 고려아연(010130)은 126만 7000원으로 2.59% 각각 올랐다.
고가주와 대형주들도 대체로 약세를 보였다. SK스퀘어(402340)는 92만 3000원으로 2.74%, 삼성SDI(006400)는 47만 3000원으로 1.77%, 한화오션(042660)은 9만 2200원으로 2.33% 내렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 47만 9000원으로 2.04%, 한미반도체(042700)는 20만 2500원으로 1.46%, 한화에어로스페이스(012450)는 112만 8000원으로 2.08% 하락했다.
개장 초반 검색상위 종목군은 반도체와 2차전지, 로봇, 방산, 바이오 등 주도 테마가 고르게 포진했지만 실제 주가 흐름은 종목별 차별화가 뚜렷했다. 특히 검색 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 반면, 상승 종목 수는 제한적이어서 투자심리는 일부 개별 종목 중심으로 움직이는 양상이다.
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