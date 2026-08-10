[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 10일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색상위에는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 올랐고, 반도체 대형주에 관심이 집중됐다. 알테오젠, 효성중공업, 한화에어로스페이스 등 전력기기·방산·바이오 종목도 강세를 보였고, 2차전지와 일부 대형주는 약세로 엇갈렸다. 삼성전자·SK하이닉스 검색비율 상위

전력기기·방산·바이오로 매수세 확산

2차전지·일부 대형주 약세 혼조

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10일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 전력기기, 방산주를 중심으로 매수세가 유입되는 모습이다. 검색 비중 상위에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 자리하며 개장 초반 투자자 관심을 집중시켰다.검색 순위 1위 삼성전자는 23만 2500원으로 전일 대비 1500원(0.65%) 오르며 출발했다. 거래량은 107만 2194주를 기록했고, 검색비율은 19.66%로 가장 높았다. 2위 SK하이닉스도 142만 7000원으로 0.35% 상승하며 뒤를 이었고 검색비율은 19.52%였다. 반도체 대형주 두 종목의 검색비율 합계가 39%를 넘기면서 시장의 시선이 집중된 것으로 풀이된다.상승 탄력이 두드러진 종목으로는 알테오젠(196170)과 효성중공업(298040), 한화에어로스페이스(012450)가 꼽힌다. 알테오젠은 32만 9500원으로 8.03% 급등했고, 효성중공업은 299만 5000원으로 5.76% 상승했다. 한화에어로스페이스도 114만원으로 3.92% 올랐으며, LS ELECTRIC(010120)과 한미반도체(042700)는 각각 3.48%씩 상승했다. 삼성전기(009150) 역시 131만 4000원으로 2.82% 오르며 강세 흐름을 보였다.업종별로는 전력 인프라와 방산, 조선 관련 종목의 오름세가 눈에 띄었다. 두산에너빌리티(034020)는 1.69%, 한화오션(042660)은 1.68%, 삼성중공업(010140)은 0.68% 상승했다. 현대차(005380)도 39만 7500원으로 0.51% 오르며 완만한 강세를 나타냈고, SK스퀘어(402340)는 1.38% 상승했다.반면 2차전지와 일부 경기민감주는 약세를 보였다. 삼성SDI(006400)는 44만 8500원으로 2.29% 하락했고, POSCO홀딩스(005490)는 1.36%, 셀트리온(068270)은 1.15%, LG전자(066570)는 1.03% 각각 내렸다. 에코프로(086520)는 0.12% 약보합권에 머물렀고, NAVER(035420)는 보합세를 나타냈다.개장 초반 검색상위 종목군은 반도체 대형주에 대한 관심을 바탕으로, 전력기기·방산·바이오로 매기가 확산되는 양상이다. 다만 2차전지와 일부 대형 성장주는 종목별 차별화가 이어지면서 혼조 흐름을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]