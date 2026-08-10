삼전닉스 레버리지 문턱 높이니,  코스닥·지수형 레버리지 몰렸다

단일종목 거래액 12조→8452억원

코스닥 추종 일주일 수익 63%까지

세줄 요약 단일종목 레버리지 상품의 투자 문턱이 높아지자 자금이 코스닥과 코스피200 등 지수형 ETF로 옮겨갔다. 거래대금은 급감했지만 코스닥 레버리지는 수익률 상위권을 차지했고, 변동성지수도 내려왔다. 단일종목 레버리지 규제 후 자금 이동

코스닥·지수형 ETF로 순유입 확대

거래대금 급감, 코스닥 레버리지 강세

2026-08-10 B3면

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단일종목 레버리지 상품의 투자 문턱이 높아지자 투자자들이 코스닥과 지수형 레버리지 상품으로 이동하고 있다. 하루 10조원을 웃돌던 단일종목 레버리지 거래대금은 1조원 아래로 급감했지만 코스피200과 코스닥150 등을 추종하는 ETF에는 수천억원이 새로 들어왔다.9일 한국거래소 등에 따르면 단일종목 레버리지 규제가 시행된 7월 31일부터 지난 6일까지 ‘KODEX 레버리지’에는 4482억원이 순유입됐다. ‘KODEX 코스닥150’과 ‘KODEX 200’에도 각각 4237억원, 3827억원이 들어왔다.특히 지난주에는 코스닥 레버리지 상품이 수익률 상위권을 휩쓸었다. 지난달 31일부터 이달 7일까지 ETF 상승률 상위 5개가 모두 코스닥 레버리지 상품으로 수익률이 59~63%에 달했다. 같은 기간 코스닥은 23.89% 올라 코스피 상승률(11.89%)의 두 배를 기록했다. 단일종목 레버리지 출시 전인 지난 5월 26일 16조 2487억원이던 코스닥 하루 거래대금은 지난달 30일 4조 4929억원까지 줄었지만 규제 이후 자금이 다시 코스닥과 지수형 상품으로 돌아오는 모습이다.단일종목 레버리지에 규제 효과는 뚜렷하다. 거래대금은 규제 직전인 지난달 30일 12조 4485억원에서 규제 첫날 3조 1518억원으로 줄었고 지난 7일에는 8452억원까지 떨어졌다. 블룸버그는 이날 “한국 증시의 극심한 변동성이 레버리지 포지션 청산과 당국의 규제 강화로 마무리 단계에 접어들었을 수 있다”고 진단했다.반대매매로 신용융자 잔고가 줄어든 데다 삼성전자·SK하이닉스 연계 레버리지 상품의 거래량과 자산 규모가 감소하면서 레버리지발 과열이 어느 정도 해소됐다는 분석이다. 지난 6월 말 장중 97.99까지 치솟았던 코스피200 변동성지수(VKOSPI)도 이달 들어 70대 중반까지 하락했다.다만 ‘레버리지 과열’이 완전히 사라진 건 아니다. 블룸버그는 최근 VKOSPI가 급락했지만 여전히 평상시보다 높은 수준이라며 투자자들이 저렴해진 한국 증시의 주가와 추가 급변동 위험을 저울질하고 있다고 전했다.