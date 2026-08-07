[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 7일 마감 직후 검색상위 종목에서는 반도체 대형주가 혼조를 보였고, 2차전지·에너지·바이오로 매수세가 확산했다. SK하이닉스는 급락했지만 삼성전자와 삼성SDI, 한화솔루션, SK이노베이션은 강세를 보였다. NAVER는 약세, 카카오는 상승했다. 반도체 대형주 혼조, SK하이닉스 급락

2차전지·에너지주 강세, 매수세 확산

NAVER 약세, 카카오·삼성SDI 상승

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 대형 반도체주와 인터넷주가 혼조를 보인 가운데 2차전지, 바이오, 일부 소재주로 매수세가 확산하는 흐름이 나타났다. 검색비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 20.62%를 기록했지만 주가는 전일 대비 7만3000원 내린 142만2000원으로 4.88% 하락 마감했다. 장중 154만2000원까지 올랐다가 140만9000원까지 밀리며 변동성이 크게 나타났다. 반면 삼성전자(005930)는 검색비율 15.48%로 2위에 올랐고, 주가는 23만1000원으로 500원 상승해 0.22% 강보합을 기록했다.반도체 대형주 외에도 삼성전기(009150)는 127만8000원으로 3.99% 상승했고, LG전자(066570)는 18만5000원으로 5.59% 올랐다. 삼성SDI(006400)도 45만9000원으로 7.49% 급등하며 강한 반등세를 보였다. 반면 삼성전자우(005935)는 17만100원으로 1.16% 내렸고, SK스퀘어(402340)도 93만9000원으로 3.20% 하락했다.인터넷 플랫폼주는 희비가 엇갈렸다. NAVER(035420)는 21만원으로 7.08% 급락해 검색상위 종목 가운데 낙폭이 두드러졌고, 카카오(035720)는 3만9900원으로 4.18% 상승했다. 자동차 대표주 현대차(005380)는 39만5500원으로 1.13% 하락 마감했다.이차전지와 에너지 관련 종목은 강세가 뚜렷했다. 한화솔루션(009830)은 3만3900원으로 11.51% 올라 검색상위 20개 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했고, 거래량도 1987만6368주로 활발했다. SK이노베이션(096770) 역시 12만300원으로 10.77% 급등했고, 에코프로(086520)는 8만6000원으로 2.87% 상승했다. POSCO홀딩스(005490)도 33만1000원으로 3.76% 올랐다.바이오주는 알테오젠(196170)이 30만5000원으로 3.92%, HLB(028300)가 3만7300원으로 5.97%, 셀트리온(068270)이 19만9300원으로 2.21% 각각 상승했다. 반면 파마리서치(214450)는 37만8500원으로 4.06% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 7만7100원으로 0.92% 상승했고, 대한광통신(010170)은 1만1460원으로 3.52% 올랐다.전체적으로 이날 검색상위 종목은 반도체 대형주의 조정과 함께 2차전지, 에너지, 바이오 종목으로 투자자 관심이 분산되는 양상을 보였다. 특히 상위권 종목들 사이에서도 상승과 하락이 뚜렷하게 엇갈리면서 종목별 차별화 장세가 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]