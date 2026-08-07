[마감시황]코스피, 장중 상승분 반납하고 6258.77 마감…외국인 8581억원 순매도

세줄 요약 코스피가 7일 장중 6415선까지 올랐지만 상승분을 모두 반납하고 6258.77로 마감했다. 외국인이 8581억원을 순매도하며 이틀 연속 하락했고, 코스닥도 0.36% 내렸다. 중동 긴장 재부각으로 위험선호가 약해졌다. 장중 상승분 반납, 코스피 6258.77 마감

외국인 8581억원 순매도, 이틀 연속 하락

코스닥 동반 약세, 중동 긴장 재부각

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7일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 37.61포인트(0.60%) 내린 6258.77에 장을 마감했다. 지수는 6365.07로 출발해 장중 6415.60까지 올랐지만 상승폭을 모두 반납한 뒤 6158.73까지 밀리는 등 전강후약 흐름을 보였다. 전날 4.58% 급락한 데 이어 이날까지 이틀 연속 하락 마감이다.투자자별로는 개인이 2670억원, 기관이 5790억원을 순매수했고 외국인은 8581억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 876억원 순매수, 비차익거래 7384억원 순매도로 전체 6508억원 순매도를 기록했다.유가증권시장에서는 상승 종목이 554개, 하락 종목이 322개였고 보합은 36개였다. 상한가 3개 종목이 나왔으며 하한가 종목은 없었다. 거래량은 2억9718만3000주, 거래대금은 24조3047억3900만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 0.22% 오른 23만1000원으로 마감했지만 SK하이닉스(000660)는 4.88% 내린 142만2000원에 거래를 마쳤다. 삼성전기(009150)(3.99%), LG에너지솔루션(373220)(4.35%), 삼성바이오로직스(207940)(2.77%), KB금융(105560)(2.51%), 한화에어로스페이스(012450)(4.08%)는 올랐고, 삼성전자우(005935)(-1.16%), SK스퀘어(402340)(-3.20%), 현대차(005380)(-1.13%)는 내렸다.개별 종목 가운데 상상인증권은 29.91% 급등해 상한가를 기록했고 혜인(29.89%), 유니켐(29.89%)도 가격제한폭까지 올랐다. 광전자는 15.02%, BGF리테일은 14.68% 상승했다. 반면 롯데쇼핑은 12.93% 내렸고 SK디앤디(-11.95%), 고려아연(-10.37%), 남성(-9.38%), SK이터닉스(-8.18%)도 낙폭이 컸다.코스닥지수는 2.86포인트(0.36%) 내린 798.81로 마감해 6거래일 만에 하락 전환했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1416원대에서 하락 마감했다. 이날 국내 증시는 장 초반 반등을 시도했지만 중동 긴장감이 다시 부각되면서 위험선호 심리가 약해진 가운데 코스피와 코스닥이 동반 약세로 거래를 끝냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]