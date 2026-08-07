[서울데이터랩]8월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 7일 암호화폐 상위 종목은 비트코인이 1위를 지켰지만 이더리움과 비앤비 등 주요 코인이 대체로 보합권이나 약세를 보였다. 테더와 USDC는 달러 페그를 유지하며 안정적이었고, 에이다는 24시간 6%대 상승과 주간 17%대 급등으로 가장 강한 흐름을 나타냈다. 비트코인 1위 유지, 상위 코인 대체로 약세

테더·USDC 안정세, 스테이블코인 비중 유지

에이다 주간 급등, 알트코인 차별화 확대

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목은 비트코인이 1위를 유지한 가운데 주요 코인들이 대체로 보합권 또는 약세 흐름을 나타냈다. 비트코인의 시가총액은 1830조 306억원, 현재가는 9119만 7092원으로 집계됐으며 24시간 등락률은 -0.37%, 최근 1주일 기준으로는 -0.11%를 기록했다. 24시간 거래량은 25조 8279억원이었다.시가총액 2위 이더리움은 324조 7843억원, 현재가 269만 1238원으로 나타났다. 24시간 기준 -0.061%, 1주 기준 -0.6%로 비트코인과 함께 제한적인 조정을 보였다. 3위 테더는 현재가 1418원, 시가총액 260조 2870억원으로 24시간 변동률 0.0049%를 기록해 사실상 달러 페그를 유지했다.4위 비앤비는 시가총액 112조 800억원, 현재가 84만 1665원으로 24시간 -0.15%를 나타냈다. 5위 유에스디코인은 시가총액 102조 556억원, 현재가 1419원으로 24시간 -0.013%를 기록했다. 상위 5개 종목 가운데 비트코인과 이더리움, 비앤비는 소폭 하락했고 테더와 유에스디코인은 안정적인 흐름을 이어갔다.6위 리플은 24시간 -2.13%, 1주 -5.64%로 상위권 종목 중 비교적 약한 흐름을 보였다. 시가총액은 90조 5532억원, 현재가는 1448원이다. 7위 솔라나 역시 24시간 -1.17%, 1주 -2.13%로 조정을 받았으며 시가총액은 59조 9682억원, 현재가는 10만 3029원이다.반면 일부 종목은 상대적으로 강세를 보였다. 8위 트론은 24시간 0.19% 올라 현재가 465원, 시가총액 44조 1303억원을 기록했다. 9위 하이퍼리퀴드는 24시간 -1.19%였지만 1주 기준 0.85% 상승했고, 10위 도지코인은 24시간 -0.77%, 1주 -1.48%로 집계됐다.중위권에서는 상승 탄력이 두드러진 종목도 나왔다. 12위 지캐시는 24시간 -0.98%로 숨 고르기 양상이었지만 최근 1주일 동안 9.25% 상승했다. 특히 13위 에이다는 24시간 6.72%, 1주 17.17% 급등하며 상위 20개 종목 가운데 가장 강한 주간 상승률을 기록했다. 에이다의 시가총액은 10조 3412억원, 현재가는 283원이다.이 밖에 14위 모네로는 24시간 1.40%, 1주 3.09% 상승했고, 15위 체인링크는 24시간 0.48% 올랐지만 1주 기준으로는 -2.67%를 나타냈다. 스텔라루멘은 1주 -6.06%로 부진했고, 다이와 USD1, USDe 등 스테이블코인 계열은 0%대 등락률로 안정적인 가격 흐름을 이어갔다.전체적으로 이날 암호화폐 시가총액 상위 시장은 비트코인과 이더리움이 큰 방향성 없이 횡보하는 가운데, 스테이블코인이 상위권에서 비중을 유지했고 일부 알트코인에서는 종목별 차별화가 이어진 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]