[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세 우세…HLB·심텍만 상승

세줄 요약 코스닥 시총 상위 20개 종목 가운데 HLB와 심텍만 오르고 18개 종목이 하락했다. 알테오젠, 에코프로, 에코프로비엠 등 대형 2차전지주와 로봇·반도체 장비주, 바이오주가 약세를 보이며 지수 상단을 눌렀다. 상위 20개 중 HLB·심텍만 상승, 나머지 약세

알테오젠·에코프로 등 대형주 동반 하락

로봇·반도체·미용주 중심 낙폭 확대

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7일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 상위 20개 종목 가운데 HLB(028300)와 심텍(222800)을 제외한 18개 종목이 하락하며 투자심리가 전반적으로 위축된 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 29만원으로 전일 대비 3500원(-1.19%) 내렸다. 에코프로(086520)는 8만2400원으로 1200원(-1.44%) 하락했고, 에코프로비엠(247540)도 10만1900원으로 600원(-0.59%) 밀렸다. 대형 2차전지주가 동반 약세를 보이면서 지수 상단을 누르는 분위기다.로봇주와 반도체 장비주의 낙폭은 상대적으로 더 컸다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만8500원으로 4만1000원(-8.38%) 급락했고, 로보티즈(108490)도 22만4500원으로 9000원(-3.85%) 하락했다. 주성엔지니어링(036930)은 12만5900원으로 7500원(-5.62%), 원익IPS(240810)는 8만6500원으로 6100원(-6.59%), 이오테크닉스(039030)는 31만6500원으로 2만원(-5.94%), 피에스케이(319660)는 11만6700원으로 4500원(-3.71%) 내렸다.바이오주도 대체로 부진하다. 에이비엘바이오(298380)는 8만2400원(-1.08%), 리가켐바이오(141080)는 10만9000원(-1.71%), 펩트론(087010)은 17만2900원(-2.87%), 삼천당제약(000250)은 16만500원(-2.79%)을 기록 중이다. 반면 HLB는 3만6000원으로 800원(+2.27%) 올라 상위 종목군에서 돋보이는 강세를 나타냈다.미용·헬스케어 관련 종목도 차익실현성 매물이 우세했다. 파마리서치(214450)는 33만7500원으로 5만7000원(-14.45%) 급락해 이날 상위 종목 중 가장 큰 낙폭을 보였다. 휴젤(145020)은 26만7000원(-4.30%), 클래시스(214150)는 4만4600원(-2.09%), 케어젠(214370)은 6만2800원(-5.99%)으로 일제히 약세다. 다만 심텍은 10만7500원으로 1500원(+1.42%) 상승하며 일부 종목별 차별화 흐름을 이어가고 있다.외국인 지분율이 높은 종목 가운데서는 휴젤(56.66%), 클래시스(71.06%), 리노공업(058470)(32.29%), 이오테크닉스(29.43%) 등이 나란히 하락세를 보이고 있다. 리노공업은 6만4400원으로 2500원(-3.74%) 내렸고, 거래량은 에코프로 118만5861주, 원익IPS 83만5627주, 심텍 64만1868주 수준으로 비교적 활발하다.이날 코스닥 시총 상위주는 뚜렷한 주도주 없이 대부분 업종에서 하락 종목이 우세한 가운데, 일부 바이오와 반도체 관련 종목을 중심으로 제한적인 종목별 반등만 나타나는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]