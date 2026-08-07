[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…한국첨단소재 상한가, AI·신재생에너지주 강세

세줄 요약 7일 코스닥 거래상위 종목군은 통신장비, AI, 신재생에너지, 첨단소재주가 몰리며 혼조세를 나타냈다. 한국첨단소재가 상한가를 기록했고, 뉴엔AI와 이브이첨단소재, 레메디 등도 급등했다. 반면 KBI메탈과 JW신약은 차익실현 매물에 약세를 보였다. 코스닥 거래상위 종목, 테마별 차별화 속 혼조세

한국첨단소재 상한가, AI·소재주 급등세

신재생에너지·헬스케어 강세, 일부 종목 약세

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7일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래상위 종목군은 테마별 차별화 속에 혼조세를 나타내고 있다. 거래량 상위권에서는 통신장비, AI, 신재생에너지, 첨단소재 관련 종목들이 대거 이름을 올리며 장중 매매가 집중되는 모습이다.거래량 1위는 빛과전자(069540)로 3737만4023주가 거래됐고, 주가는 2980원으로 전일보다 2.41% 올랐다. 대한광통신(010170)은 1471만8900주가 손바뀜되며 1만1180원, 0.99% 상승했고, 거래대금은 16만9818백만원으로 집계돼 상위 종목 가운데 가장 많았다.급등 종목도 두드러졌다. 한국첨단소재(062970)는 3020원으로 상한가를 기록했고, 뉴엔AI(463020)는 21.04% 오른 1만3690원, 이브이첨단소재(131400)는 20.65% 상승한 812원, 레메디(387690)는 18.17% 오른 1만1510원에 거래됐다. 비큐AI(148780)는 11.19%, SDN(099220)은 10.97%, 폴라리스AI(039980)는 9.64% 상승하며 AI 및 소재 관련 종목으로 매수세가 유입됐다.신재생에너지 및 헬스케어 관련 종목도 강세를 보였다. 에스에너지(095910)는 6.68% 오른 735원, 레몬헬스케어(365660)는 6.45% 상승한 7100원, 중앙첨단소재(051980)는 6.22% 오른 1007원, 에이치엘지노믹스(0156T0)는 5.33% 상승한 1만1060원을 나타냈다. 이랜시스(264850)와 삼기에너지솔루션즈(419050)도 각각 2.71%, 1.53% 오르며 강보합권에서 움직였다.반면 일부 종목은 차익실현 매물에 약세를 보였다. KBI메탈(024840)은 11.53% 내린 4795원으로 하락폭이 가장 컸고, JW신약(067290)은 8.37% 내린 2135원, 매드업(0039P0)은 7.65% 하락한 9180원에 거래됐다. 이노인스트루먼트(215790)도 1.41% 내린 908원으로 약세를 기록했다.전반적으로 이날 코스닥 거래상위 종목군에서는 AI, 첨단소재, 신재생에너지 테마가 강세를 주도하는 가운데 일부 급등주와 차익실현 종목 간 주가 변동성이 확대되는 흐름이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]