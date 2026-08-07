[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…혜인 26% 급등, 한화솔루션·광전자 강세

세줄 요약 코스피 거래상위 종목이 혼조세를 보였다. 혜인이 26% 급등했고 한화솔루션, 광전자, 에이엔피가 강세를 나타냈다. 반면 SK이터닉스와 SK하이닉스, 대원전선은 약세였고, 거래대금은 대형 반도체주에 집중됐다. 코스피 거래상위 종목, 장중 혼조세 확대

혜인 급등, 한화솔루션·광전자 강세 부각

SK하이닉스·대원전선 등 약세 종목 동반

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7일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목은 뚜렷한 혼조세를 나타냈다. 거래량 상위권에서는 한화솔루션(009830), 광전자(017900), 삼성전자(005930)가 나란히 이름을 올렸고, 개별 종목별로는 급등주와 약세주가 함께 나타나며 장중 변동성이 확대되는 모습이다.거래량 기준 상위에는 한화솔루션이 1610만3458주로 올라섰다. 한화솔루션은 3만3100원으로 전일 대비 2700원 오른 8.88%를 기록했다. 광전자는 1569만5704주가 거래되며 7740원, 13.99% 상승했고, 삼성전자는 1199만6974주가 손바뀜하며 23만1250원으로 0.33% 강보합을 보였다.상승폭이 두드러진 종목으로는 혜인(003010)이 꼽혔다. 혜인은 5740원으로 26.15% 급등했고, 광전자도 13.99% 상승하며 강세를 이어갔다. 에이엔피(015260)는 380원으로 11.11% 올랐고, 한화솔루션 역시 8%대 상승률을 나타냈다. 자이에스앤디(317400)는 6.39%, 카카오(035720)는 3.26%, 팬오션(028670)은 2.31% 각각 상승했다.반면 하락 종목도 적지 않았다. SK이터닉스(475150)는 5만500원으로 8.18% 내렸고, 대원전선(006340)은 1만3570원으로 5.76% 하락했다. SK하이닉스(000660)는 142만5000원으로 4.68% 밀렸으며, 대우건설(047040)과 금호타이어(073240)도 각각 4.56%, 4.16% 하락했다. GS건설(006360), 후성(093370), 다스코(058730) 등도 약세 흐름을 보였다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 4조6446억800만원으로 가장 많았고, 삼성전자가 2조8080억3700만원으로 뒤를 이었다. 한화솔루션은 5623억5200만원, SK이터닉스는 2206억3500만원, 광전자는 1252억3800만원 수준의 거래대금을 기록했다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자가 1351조9519억원, SK하이닉스가 1040조9516억원을 나타내며 지수 영향력이 큰 종목들의 등락에 시장 관심이 집중됐다.이날 거래상위 종목군은 반도체와 소재, 건설, 해운, 플랫폼주가 뒤섞인 가운데 수급이 빠르게 순환하는 양상을 보였다. 특히 거래대금이 대형 반도체주에 집중되는 동시에 중소형 개별 종목으로도 매매가 확산되면서 장중 종목별 차별화가 더욱 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]