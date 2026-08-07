[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조세…삼성전자 강보합, SK하이닉스 4%대 약세

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 업종별로 엇갈린 흐름이다. 삼성전자는 강보합을 유지했지만 SK하이닉스는 4%대 급락했다. 반면 삼성전기와 LG에너지솔루션, KB금융과 신한지주는 상승하며 지수를 방어했고, 현대차와 삼성생명은 약세를 보였다. 삼성전자 강보합, SK하이닉스 4%대 급락

금융·2차전지·방산 일부 종목 상승

자동차·보험·지주주 약세, 차별화 심화

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7일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 등락이 엇갈리는 혼조 흐름을 나타내고 있다. 반도체 대장주인 삼성전자(005930)는 상승세를 유지하고 있지만 SK하이닉스(000660)는 4% 넘게 밀리며 대형주 지수 흐름에 부담을 주는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자는 23만1750원으로 전일 대비 1250원(0.54%) 오르며 강보합권에서 거래되고 있다. 거래량은 1177만3721주로 상위 종목 가운데 비교적 활발한 편이다. 반면 SK하이닉스는 143만원으로 6만5000원(4.35%) 하락해 반도체 투톱의 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 삼성전자우(005935)도 0.70% 내린 17만900원에 거래 중이다.반도체와 달리 일부 전기전자와 2차전지주는 상대적으로 견조하다. 삼성전기(009150)는 127만7000원으로 4만8000원(3.91%) 올라 시총 상위주 가운데 두드러진 상승률을 기록하고 있다. LG에너지솔루션(373220)도 35만3000원으로 2.32% 상승했다. 삼성바이오로직스(207940) 역시 152만1000원으로 0.46% 오르며 방어적인 흐름을 보였다.금융주는 전반적으로 강세다. KB금융(105560)은 17만5500원으로 2.33% 상승했고, 신한지주(055550)도 10만9700원으로 2.14% 올랐다. 하나금융지주(086790)는 13만3300원으로 보합권에 머물렀다. 외국인 비율이 높은 KB금융과 신한지주가 나란히 상승하면서 금융 대형주의 상대적 강세가 부각됐다.반면 자동차와 일부 경기민감주는 부진하다. 현대차(005380)는 39만1500원으로 2.12% 하락했고 현대모비스(012330)도 49만2000원으로 3.15% 내렸다. 기아(000270)는 13만4100원으로 0.37% 오르며 상대적으로 선방했지만 완성차 전반의 흐름은 다소 무거운 분위기다. HD현대중공업(329180)은 2.07% 하락했고 두산에너빌리티(034020)도 1.31% 내렸다.지주·보험주도 약세를 보였다. SK스퀘어(402340)는 94만5000원으로 2.58% 하락했고 SK(034730)도 50만원으로 1.77% 내렸다. 삼성생명(032830)은 27만3500원으로 4.87% 급락해 상위 종목 중 낙폭이 가장 컸으며, 삼성물산(028260)도 1.20% 하락했다.방산과 바이오 일부 종목은 상대적으로 양호했다. 한화에어로스페이스(012450)는 107만6000원으로 2.09% 상승했고, 셀트리온(068270)은 19만7500원으로 1.28% 올랐다. 시장에서는 시총 상위주 내에서도 실적 모멘텀과 업종 수급에 따라 종목별 차별화가 한층 심화하는 양상이다.현재까지 흐름만 놓고 보면 코스피 시총 상위주는 반도체와 금융, 2차전지 일부 종목이 지수 하단을 방어하는 반면 자동차, 보험, 지주 일부 종목이 약세를 보이며 팽팽한 힘겨루기를 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]