[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 7일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색 상위에는 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 올랐다. 두 종목은 모두 상승세를 보였고, OCI홀딩스와 포스코퓨처엠, 삼성SDI 등 2차전지·소재주도 강세를 나타냈다. 반면 NAVER와 알테오젠은 약세였다. SK하이닉스·삼성전자 검색 상위, 동반 강세

OCI홀딩스·포스코퓨처엠 등 2차전지주 급등

NAVER·알테오젠 약세, 차익실현 매물 출회

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7일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 2차전지, 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중되고 있다. 검색비율 상위 1, 2위는 각각 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 차지했으며, 두 종목 모두 개장 초반 뚜렷한 오름세를 나타내고 있다.◆ 검색 상위 종목 현황검색비율 1위인 SK하이닉스는 153만6000원으로 전일 대비 4만1000원(2.74%) 상승했다. 거래량은 32만9720주를 기록했고, 장중 154만2000원까지 오르며 강세를 보였다. 삼성전자는 검색비율 18.43%로 뒤를 이었고, 주가는 23만8500원으로 8000원(3.47%) 상승했다. 거래량은 179만779주로 SK하이닉스를 크게 웃돌았다.상승률 상위권에서는 OCI홀딩스(010060)가 두드러졌다. OCI홀딩스는 27만9000원으로 3만5000원(14.34%) 급등했고, 포스코퓨처엠(003670)도 16만1400원으로 1만3900원(9.42%) 올랐다. 삼성SDI(006400)는 45만5000원으로 6.56% 상승했고, 클로봇(466100)은 4.93%, LG전자(066570)는 4.74%, 에코프로(086520)는 4.67%, 에코프로비엠(247540)은 4.59% 각각 상승 중이다.반면 일부 종목은 약세를 나타냈다. NAVER(035420)는 21만6500원으로 9500원(4.20%) 하락하며 검색 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 알테오젠(196170)은 1.02% 내린 29만500원, 한화오션(042660)은 0.44% 하락한 9만300원을 기록했다.시가총액 상위 대형주들도 대체로 강세다. 현대차(005380)는 40만2000원으로 0.50% 올랐고, SK스퀘어(402340)는 100만4000원으로 3.51% 상승했다. LG에너지솔루션(373220)은 34만9500원으로 1.30%, POSCO홀딩스(005490)는 32만4000원으로 1.57%, LG이노텍(011070)은 56만9000원으로 2.71% 각각 오르고 있다. 두산에너빌리티(034020)와 LS ELECTRIC(010120)도 각각 0.39%, 0.49% 상승하며 보합권 강세 흐름을 보였다.개장 초반 시장은 반도체와 2차전지, 전기전자 대형주로 매수세가 유입되는 반면 일부 인터넷·바이오 종목은 차익실현성 매물이 출회되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]