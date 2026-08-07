[서울데이터랩]코스피, 하루 만에 119.22포인트 반등…외국인 순매수에 6415.60

세줄 요약 전날 4% 넘게 급락한 코스피가 장 초반 외국인 매수세와 반도체 대형주 강세에 힘입어 119.22포인트 반등했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 끌어올렸고, 상승 종목이 하락 종목을 크게 웃돌며 투자심리도 빠르게 회복됐다. 외국인 순매수에 코스피 장초반 급반등

삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주 강세

상승 종목 우세, 투자심리 빠른 회복

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전날 4% 넘게 급락했던 코스피가 장 초반 외국인 매수세를 바탕으로 큰 폭 반등했다. 반도체 대형주가 지수를 끌어올린 가운데 상승 종목이 하락 종목을 크게 웃돌며 투자심리도 빠르게 회복되는 모습이다.7일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 119.22포인트(1.89%) 오른 6415.60을 기록했다. 지수는 6365.07에 출발한 뒤 장중 6352.61까지 밀리기도 했지만 곧 반등 폭을 키워 6415.60까지 올라섰다. 전날 301.88포인트(4.58%) 급락했던 데 따른 되돌림 장세가 장 초반부터 강하게 나타난 것이다.이날 장 초반 코스피는 오전 9시 2분 6369.14, 오전 9시 5분 6411.33을 나타내며 상승 폭을 빠르게 확대했다. 같은 시각 코스닥지수도 813.93, 811.55로 오르며 동반 강세를 보였다. 서울외환시장에서 원달러 환율은 1424.90원으로 전일 주간종가보다 1.1원 상승했다.수급별로는 외국인이 3003억원 순매수하며 반등을 주도했다. 개인은 2521억원 순매도했고 기관도 185억원 순매도를 기록했다. 프로그램 매매는 차익거래 29억원, 비차익거래 2338억원으로 전체 2368억원 매수 우위를 보였다.시장 전반도 강세였다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 546개, 하락 종목이 269개였고 보합은 62개였다. 상한가 종목은 2개로 집계됐다.시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(005930)가 3.69% 오른 23만 9000원, SK하이닉스(000660)가 2.27% 오른 152만 9000원으로 나란히 강세를 보였다. 삼성전자우(005935)는 3.72%, SK스퀘어(402340)는 2.89%, 삼성전기(009150)는 3.50%, LG에너지솔루션(373220)은 2.61% 상승했다. 현대차(005380)도 0.13%, KB금융(105560)도 0.99% 올랐다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 0.66%, 삼성생명(032830)은 1.91% 하락했다.개별 종목별로는 상상인증권과 유니켐이 각각 29.91%, 29.89% 올라 상한가를 기록했고, 한화솔루션은 20.07%, 한화솔루션우는 16.70%, OCI홀딩스는 12.91% 급등했다. 반면 롯데쇼핑은 11.18% 내렸고 고려아연은 5.19%, 남성은 5.09% 하락했다.최근 시장은 단기 변동성이 크게 확대된 상태다. 코스피는 지난 3일 6257.45로 밀린 뒤 4일 6358.95, 5일 6598.26으로 반등했지만 6일 다시 6296.38로 급락했다. 이날 장 초반 반등으로 전일 낙폭 일부를 만회했지만 변동성 장세는 이어지고 있다. 시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 주도주 쏠림 현상과 레버리지 상품으로의 자금 집중, ISA 세제 개편을 둘러싼 논란까지 맞물리며 정책과 수급에 대한 경계심도 함께 이어지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]