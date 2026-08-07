레버리지 문턱 높였더니 거래 비중 6분의1로 ‘뚝’… 롤러코스피는 여전

본주 대비 하닉 10%, 삼전 4%대로

반도체주 휘청에 코스피는 6200선

이미지 확대 코스피, 4.6% 급락 6,200대 마감 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼있다. 코스피는 전장보다 301.88포인트(4.58%) 하락한 6,296.38에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 2.08포인트(0.26%) 오른 801.67에 거래를 마치며 5거래일 연속 상승세를 나타냈다. 2026.8.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 4.6% 급락 6,200대 마감 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼있다. 코스피는 전장보다 301.88포인트(4.58%) 하락한 6,296.38에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 2.08포인트(0.26%) 오른 801.67에 거래를 마치며 5거래일 연속 상승세를 나타냈다. 2026.8.6 연합뉴스

세줄 요약 단일종목 레버리지 상품 보완대책 시행 일주일 만에 SK하이닉스와 삼성전자 관련 ETF 거래 비중이 크게 줄었다. SK하이닉스는 74.18%에서 11.77%로, 삼성전자는 20.98%에서 4.74%로 감소했다. 하지만 코스피는 급락과 사이드카 발동이 이어졌다. 단일종목 레버리지 ETF 거래 비중 급감

SK하이닉스·삼성전자 비중 일주일 새 하락

코스피 급락 속 사이드카 이틀 연속 발동

2026-08-07 B1면

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단일종목 레버리지 상품 보완대책 일주일 만에 SK하이닉스 본주 거래대금 대비 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 거래 비중이 70%대에서 10%대로 급감한 것으로 나타났다. 삼성전자 역시 같은 비중이 20%대에서 4%대로 줄었다.하지만 지수는 여전히 급등락을 반복하며 코스피 시장에서 이틀 연속 사이드카가 발동됐다.6일 서울신문이 한국거래소 자료를 집계한 결과, 보완대책 시행 이후인 지난달 31일부터 이날까지 5거래일간 SK하이닉스 본주 거래대금 대비 단일종목 레버리지 ETF 거래대금 비중은 11.77%를 기록했다. 이는 SK하이닉스 주식이 100원어치 거래되는 동안 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETF는 11.77원어치 거래됐다는 의미다.대책 시행 직전 5거래일(7월 24~30일) 비중이 74.18%였던 것과 비교하면 6분의 1 수준으로 감소했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 기초 종목 거래도 함께 줄었지만, 관련 레버리지 ETF 거래가 더 큰 폭으로 감소하면서다.삼성전자 역시 본주 거래대금 대비 단일종목 레버리지 ETF 거래 비중이 같은 기간 20.98%에서 4.74%로 줄었다.다만 단일종목 레버리지 거래가 줄었다고 해서 시장 변동성까지 완화된 것은 아니다. 이날 코스피는 전 거래일보다 301.88 포인트(4.58%) 내린 6296.38에 마감했고, 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 6.30%, 10.37% 급락했다.코스피 시장에서는 전날 매수 사이드카가 발동된 데 이어 이날에는 매도 사이드카가 발동하는 등 시장 변동성은 여전히 큰 모습이다.