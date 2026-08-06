개미들 95% 손실 ‘삼전닉스 레버리지’, 37억 벌어간 정체는 [내가샀다]

자산운용사 수수료 수익 36억 6500만원

상장 가격 대비 ‘반토막’…거래대금 급락

이미지 확대 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자와 SK하이닉스. 서울신문DB

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF가 주가 급락으로 50% 안팎 손실을 냈지만, 출시 2개월 동안 운용사들은 보수만 36억6500만원을 챙겼다. 삼성자산운용 두 상품이 전체의 83%를 차지했고, 투자자 손실 비율은 90%를 넘었다. 삼전·하닉 레버리지 ETF 급락, 투자자 손실 확대

출시 2개월 운용보수 36억6500만원 집계

삼성자산운용 두 상품이 수익 대부분 차지

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‘삼전닉스’가 급락하면서 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 60% 안팎의 손실률을 기록 중인 가운데, 이들 종목을 출시한 자산운용사들이 수수료만으로 37억원에 가까운 수익을 거둔 것으로 나타났다.KBS에 따르면 금융감독원은 국회 정무위원회 소속 김재섭 국민의힘 의원의 질의에 이같은 내용의 자료를 제출했다. 자료에 따르면 이들 ETF가 출시된 지난 5월 27일부터 지난달 28일까지 2개월간 총 16종 상품의 잠정 운용보수는 36억 6500만원으로 집계됐다.운용보수는 자산운용사가 ETF를 운용·관리하는 대가로 투자자가 보유한 자산에서 떼어가는 수수료다.투자자들은 이들 ETF에 투자했다 손실을 보더라도 자산 규모에 비례해 수수료가 부과된다.전체 운용보수 가운데 삼성자산운용의 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’와 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’ 2개 종목이 총 30억 2900만원으로 전체의 약 83%를 차지했다.삼성자산운용은 두 상품의 운용보수율을 연 0.27%로 책정했는데, 이는 다른 운용사의 운용보수율(연 0.07~0.20%)보다 높은 수준이다.업계 최저 수준인 연 0.07%의 운용보수율을 책정한 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’와 ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’를 통해 총 4억 8500만원의 운용보수를 거뒀다.이들 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 고점을 향해 달려가던 시점에 출시된 뒤 증시가 급락하자 ‘2배속’으로 폭락했다.KODEX 삼성전자단일종목레버리지와 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 이날 각각 9500원, 8200원까지 내려갔는데, 이는 상장 당시 가격(2만원) 대비 각각 52%, 56% 내려앉은 수준이다.이들 종목에 투자한 투자자들 대부분이 손실을 입었다. NH투자증권이 자사 MTS 이용자들의 데이터를 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 지난 4일 기준 이들 두 상품의 손실투자자 비율은 각각 95%, 94%에 달했다.한편 금융당국은 단일종목 레버리지 보완책 시행에 속도를 내고 있다. 투자자들의 기본예탁금을 1000만원에서 3000만원으로 상향하는 조치를 지난달 31일 시행한 이후 일평균 거래대금은 종전의 10분의 1 수준으로 줄었다.