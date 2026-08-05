[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…광전자 24% 급등, 삼성전자·SK하이닉스도 상승

세줄 요약
- 거래상위 종목 전반 상승, 매수세 확대
- 광전자 24% 급등, 대원전선 거래량 1위
- 삼성전자·SK하이닉스 거래대금 집중
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5일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래상위 종목 전반이 상승 흐름을 보이며 투자자들의 매수세가 이어지고 있다. 특히 전선, 건설, 반도체, 2차전지 및 소재 관련 종목들이 장중 활발한 거래를 나타내며 지수 상승을 뒷받침하는 모습이다.
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거래량 기준으로는 대원전선(006340)이 3704만7157주로 가장 활발하게 거래됐다. 대원전선은 1만5480원으로 전일 대비 12.26% 상승했다. 이어 삼성전자(005930)가 1385만3670주, 광전자(017900)가 1198만7684주를 기록했다. 광전자는 7220원으로 24.05% 급등하며 거래상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 나타냈다.
시가총액 상위 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스(000660)의 강세도 두드러졌다. 삼성전자는 24만8750원으로 3.65% 올랐고 거래대금은 3조4470억8400만원으로 집계됐다. SK하이닉스는 167만3000원으로 6.09% 상승했으며 거래대금은 3조7884억100만원으로, 장중 시장 자금이 반도체 대형주로 집중되는 양상이다.
업종별로는 건설주와 전선주의 오름세가 눈에 띄었다. 대우건설(047040)은 6.71% 상승한 1만6220원, GS건설(006360)은 8.35% 오른 3만1150원, 금호건설(002990)은 3.64% 오른 9960원에 거래됐다. 대한전선(001440)도 8.82% 상승한 2만7750원으로 강세를 보였고, 대원전선 역시 두 자릿수 상승률을 기록하며 전선주 전반의 투자심리를 자극했다.
개별 종목 가운데서는 한화솔루션(009830)이 3만950원으로 15.49% 상승했고, 티엠씨(217590)는 1만4110원으로 13.70%, 오리엔트바이오(002630)는 1025원으로 13.64% 각각 올랐다. 금호타이어(073240)는 6.88%, 팬오션(028670)은 4.26%, 대한항공(003490)은 4.02% 상승하며 경기민감주 전반에도 온기가 확산되는 분위기다.
반면 상승 종목 중심의 장세 속에서도 카카오(035720)는 3만8250원으로 0.92% 오르는 데 그쳐 상대적으로 상승 탄력이 제한됐다. 한온시스템(018880)도 1.78%, LG디스플레이(034220)는 2.41%, 흥아해운(003280)은 1.21% 상승하는 등 일부 종목은 완만한 오름세를 보였다.
전반적으로 이날 코스피 거래상위 종목군은 대형 반도체주와 중소형 개별 테마주가 동반 강세를 보이는 가운데, 거래량은 대원전선에, 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중되는 흐름을 나타냈다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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