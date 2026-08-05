[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 강세 우위…이오테크닉스 6%대 상승, 알테오젠 시총 1위 유지

세줄 요약 코스닥 시총 상위 20개 종목 중 18개가 오르며 대형주 전반에 강세가 나타났다. 알테오젠은 1위를 유지했고, 이오테크닉스는 6%대 급등으로 두드러졌다. 주성엔지니어링, 원익IPS, HLB 등도 상승하며 반도체·바이오·로봇주에 매수세가 이어졌다. 코스닥 시총 상위주 18개 상승, 강세 우위

알테오젠 1위 유지, 이오테크닉스 6%대 급등

반도체·바이오·로봇주로 매수세 확산

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5일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강세 흐름을 보이고 있다. 상위 20개 종목 가운데 18개 종목이 오르고 2개 종목만 내리며 투자심리가 대형주 전반으로 확산하는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 27만6500원으로 전일 대비 9500원(3.56%) 상승했다. 시가총액은 14조8166억원으로 집계됐다. 에코프로(086520)는 8만3000원으로 1000원(1.22%) 올랐고, 에코프로비엠(247540)은 10만2300원으로 200원(0.20%) 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 47만3000원으로 6000원(1.28%) 상승하며 시가총액 9조1761억원을 나타냈다.반도체·장비주 강세도 두드러졌다. 주성엔지니어링(036930)은 14만1600원으로 5600원(4.12%) 상승했고, 원익IPS(240810)는 9만8200원으로 1700원(1.76%) 올랐다. 이오테크닉스(039030)는 32만9500원으로 2만500원(6.63%) 급등해 주요 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 리노공업(058470)도 6만6600원으로 2200원(3.42%) 상승했고, 심텍(222800)은 10만700원으로 3600원(3.71%) 올랐다. 피에스케이(319660) 역시 12만7900원으로 1900원(1.51%) 상승세를 이어갔다.바이오주도 대체로 견조했다. HLB(028300)는 3만5450원으로 1100원(3.20%) 상승했고, 에이비엘바이오(298380)는 8만1600원으로 1200원(1.49%) 올랐다. 리가켐바이오(141080)는 11만1600원으로 1700원(1.55%) 상승했으며, 삼천당제약(000250)은 17만1200원으로 3900원(2.33%) 뛰었다. 펩트론(087010)은 17만3900원으로 100원(0.06%) 오르며 강보합세를 보였다. 반면 파마리서치(214450)는 38만500원으로 4000원(1.04%) 하락해 바이오 대형주 가운데 상대적으로 부진했다.로봇·성장주도 상승 종목이 우세했다. 로보티즈(108490)는 23만4500원으로 2000원(0.86%) 상승했고, 케어젠(214370)은 6만4700원으로 400원(0.62%) 올랐다. 파두(440110)는 6만5500원으로 3600원(5.82%) 급등하며 높은 탄력을 보였다. 휴젤(145020)은 26만원으로 2000원(0.78%) 상승했으며, 외국인비율은 56.53%로 집계돼 상위 종목 중 가장 높은 수준을 나타냈다.거래량 기준으로는 원익IPS가 88만6210주로 가장 활발했고, 주성엔지니어링 77만6340주, HLB 62만8935주가 뒤를 이었다. 외국인비율은 휴젤(56.53%), 리노공업(32.50%), 이오테크닉스(29.73%), 파두(26.84%) 등이 상대적으로 높았다.장중 코스닥 시총 상위주는 2차전지, 반도체, 바이오, 로봇 등 주요 성장 업종 전반에 걸쳐 매수세가 유입되며 강세 우위 흐름을 이어가는 모습이다. 다만 일부 고평가 종목과 실적 민감주를 중심으로는 종목별 차별화가 지속되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]