코스피 9000에 뛰어든 김원훈…“전국민이 결말 아는 공포영화” [내가샀다]

코스피 9000 돌파한 뒤 주식 뛰어들어

‘단타’로 수익…거금 투입했다 ‘하락장’

등 돌린 개미들, 코스피 반등에 ‘팔자’

이미지 확대 개그맨 김원훈이 코스피가 9000선을 돌파하던 ‘고점’에 주식 투자를 시작해 2주 만에 2400만원의 손실을 봤다고 밝혔다. 자료 : 넷플릭스 코리아 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 김원훈이 코스피가 9000선을 돌파하던 ‘고점’에 주식 투자를 시작해 2주 만에 2400만원의 손실을 봤다고 밝혔다. 자료 : 넷플릭스 코리아 유튜브

이미지 확대 개그맨 김원훈이 코스피가 9000선을 돌파하던 ‘고점’에 주식 투자를 시작해 2주 만에 2400만원의 손실을 봤다고 밝혔다. 자료 : 넷플릭스 코리아 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 김원훈이 코스피가 9000선을 돌파하던 ‘고점’에 주식 투자를 시작해 2주 만에 2400만원의 손실을 봤다고 밝혔다. 자료 : 넷플릭스 코리아 유튜브

세줄 요약 개그맨 김원훈이 코스피 고점에 주식에 뛰어들었다가 2주 만에 차 한 대 값 손실을 봤다고 밝혔다. 예금만 굴리던 그는 시드머니 3000만원으로 ETF와 SK하이닉스를 샀고, 하락장 속 물타기를 거듭하며 2400만원 손실과 체중 감소까지 겪었다. 코스피 고점 진입 뒤 2주 만에 손실 고백

시드머니 3000만원 투입, ETF·하이닉스 매수

물타기 반복 끝에 2400만원 손실과 피폐

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개그맨 김원훈이 주식에 뛰어들었다 2주 만에 상당한 손실을 본 사실을 고백했다. 코스피가 9000을 돌파하던 고점에 들어갔다 하락장을 맞아 밑도 끝도 없는 ‘물타기’를 한 탓이었다.5일 방송가에 따르면 김원훈은 3일 넷플릭스 코리아 유튜브 채널에 공개된 ‘개미 김원훈 : 주식의 세계’ 예고편을 통해 “주식을 시작한 지 2주 만에 차 한 대 값이 없어졌다”라고 밝혔다.‘코스피 9000 돌파’라는 자막과 함께 시작된 예고편에서 김원훈은 제작진과 만나 주식 투자를 한 번도 해보지 않고 예금만 굴렸다고 말했다.그는 “돈을 통장에 넣어 이자를 받는 게 제일 바보 같은 거라고 하더라”라며 “돈 좀 만져보신 분들과 이야기해보면 나도 이제 주식을 해야 하나 하는 생각이 든다”고 말했다. 이날 SK하이닉스 주가는 210만원을 돌파했다.이어 주식 투자에 뛰어들기로 한 그는 시드머니 3000만원을 투입하기로 하고, 동료 개그맨들의 도움을 받아 MTS 사용법을 배웠다. 이어 상장지수펀드(ETF)인 KODEX코스피100를 매수한 데 이어 SK하이닉스를 276만원에 3주 매수했다.이후 ‘단타’를 통해 16만원의 수익을 맛본 그는 “어서 타”를 외치며 시드머니를 쏟아부었다. 그러나 거액을 투입한 그가 맞이한 건 하락장이었다.계좌에 ‘파란불’이 켜지자 그는 물타기를 이어갔다. 그는 “물을 타서 평단가를 내려야 한다는 압박과 강박 속에 살았다”고 토로했다.밑 빠진 독에 물을 붓던 물타기 끝에 그의 시드머니는 1억 8000만원으로 불어났고, 겉잡을 수 없이 불어난 손실은 2400만원에 달했다.김원훈은 주식 투자를 시작한 뒤 “피폐해지고 체중이 2㎏ 빠졌다. 식욕도 의욕도 없다”면서 “어딜 다녀도 좀비처럼 다니게 된다”고 털어놓았다.초보 주식 투자자의 좌충우돌 투자 실패기를 담은 ‘개미 김원훈 : 주식의 세계’는 지난 3일 넷플릭스를 통해 1·2화가 공개된 뒤 증시 급락장에 손실을 본 투자자들의 공감을 낳고 있다.영상에는 “전국민이 결말을 아는 공포 영화가 따로 없다”, “이런 콘텐츠를 찍는 시기가 고점” 등의 댓글이 쏟아지고 있다.지난 6월 말 9000선을 돌파한 직후 상승 그래프가 꺾인 코스피는 지난달 1일 8300선을 턱걸이한 뒤 같은 달 30일 5500선까지 추락했다. 이후 31일 하루 만에 18% 가까이 반등한 코스피의 지난달 하락률은 22%였다.이날 삼성전자는 24만원, SK하이닉스는 167만원선에 거래되고 있다. 이는 지난 6월 기록한 고점 대비 각각 약 31%, 42% 내려앉은 수준이다.미 증시에서 반도체주 투심이 회복하며 ‘삼전닉스’와 코스피도 반등하고 있지만, 투자자들은 코스피에서 등을 돌리고 있다.개인 투자자들은 코스피가 5500선까지 내려앉았던 지난주(7월 마지막 주) 유가증권시장에서 5조 3910억원어치를 순매도했다.SK하이닉스의 실적 발표(7월 29일)를 앞두고 저가 매수를 이어갔지만, SK하이닉스와 삼성전자의 실적 발표 직후 증시가 추락한 29일과 30일, 17% 급등한 31일 3거래일 동안 11조원어치를 던지며 ‘탈출’ 또는 ‘손절’했다.이어 삼성전자와 SK하이닉스가 8%대 급락하자 이달 3일과 4일에 걸쳐 다시 5조 4710억원어치를 사들인 투자자들은 이날 코스피가 4%대 반등하자 7000억원어치를 순매도하는 등, 삼성전자와 SK하이닉스가 하락하면 매수한 뒤 반등하면 차익을 실현하는 ‘단타’에 집중하고 있다.