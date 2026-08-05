[서울데이터랩] 코스닥, 미 증시 훈풍에 780.72에서 786.77로 상승…개장 초반 강세 지속

세줄 요약 코스닥이 미국 증시 강세와 중동 긴장 완화 기대에 힘입어 개장 초반 상승했다. 개인 순매수가 지수를 받쳤고, AI·반도체 강세가 기술주 투자심리를 자극했다. 다만 외국인과 기관은 순매도했다. 미 증시 강세·긴장 완화로 코스닥 상승세 지속

개인 순매수 2458억원, 외국인·기관은 순매도

상승 종목 우세, 거래소는 증거금률 상향

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코스닥이 미국 증시 강세와 위험자산 선호 회복 흐름에 힘입어 개장 초반 상승세를 이어가고 있다.5일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 780.72보다 6.05포인트(0.77%) 오른 786.77을 나타냈다. 이날 지수는 794.93에 출발한 뒤 장중 795.83까지 올랐고, 저가는 783.32를 기록했다.간밤 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 상승한 점이 국내 증시에 우호적으로 작용했다. 미국과 이란 간 협상 진전 기대에 중동 긴장이 완화되고 국제유가가 급락하면서 글로벌 투자심리가 개선된 영향도 반영됐다. 여기에 미국 증시에서 AI와 반도체 관련 종목이 강세를 보이면서 기술주 중심의 코스닥 투자심리도 살아나는 흐름이다.수급은 개인이 2458억원 순매수하며 지수 상승을 뒷받침했다. 반면 외국인은 1830억원, 기관은 628억원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익 중심으로 1711억원 순매도를 기록했다.시장 전반으로는 상승 종목이 우세했다. 현재까지 상승 종목은 1258개, 하락 종목은 350개였고 보합은 94개로 집계됐다. 상한가 종목은 5개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 2.62% 오른 27만 4000원으로 강세를 나타냈고, 주성엔지니어링(036930)은 0.74% 상승한 13만 7000원, 리노공업(058470)은 1.09% 오른 6만 5100원에 거래됐다. HLB(028300)도 0.29% 상승했다. 반면 에코프로(086520)는 0.12% 내린 8만 1900원, 에코프로비엠(247540)은 1.17% 하락한 10만 1300원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.21% 내린 46만 6000원을 기록했다. 에이비엘바이오(298380)는 2.61%, 리가켐바이오(141080)는 0.82% 각각 밀렸다.개별 종목 가운데서는 큐라티스가 30.00% 오른 2990원으로 상한가를 기록했고, 윤성에프앤씨는 29.99% 오른 2만 500원, 비큐AI는 29.93% 오른 3885원, 본느는 29.86% 오른 3675원, 오이솔루션은 29.84% 오른 2만 5150원으로 급등했다.반대로 디앤디파마텍은 20.99% 내린 5만 1200원으로 급락했고, 아미코젠은 9.76%, SM C＆C는 8.55%, 디케이티는 7.10%, 조이시티는 6.66% 각각 하락했다.시장 변동성이 큰 상황에서 한국거래소는 이달 들어 코스닥150 선물·옵션을 포함한 파생상품 증거금률을 기존 19.80%에서 21.00%로 올렸다. 최근 변동성 확대에 대응하기 위한 조치로, 위험 관리 필요성이 한층 부각되는 모습이다.거래량은 8945만 3000주, 거래대금은 1조 454억 1100만원으로 집계됐다. 코스닥은 최근 7월 31일 11.63%, 8월 4일 5.88% 급등한 데 이어 이날도 오름세를 이어가며 단기 강세 흐름을 지속하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]