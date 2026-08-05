‘삼전닉스’ 급등에 코스피 4%대↑…매수 사이드카

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‘삼전닉스’ 급등에 코스피 4%대↑…매수 사이드카

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-08-05 09:21
수정 2026-08-05 09:57
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세줄 요약
  • 미 뉴욕 반도체 훈풍에 국내 증시 급등
  • 코스피 6600선 안착, 장 초반 4%대 상승
  • 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세, 사이드카 발동
이미지 확대
코스피-코스닥 상승 출발
코스피-코스닥 상승 출발 코스피가 전 거래일보다 244.53포인트(3.85%) 오른 6603.48에 개장한 5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥지수는 14.21포인트(1.82%)오른 794.93, 원·달러 환율은 개장 기준 1430.5원에 출발 했다. 2026.08.05 뉴시스


미 뉴욕증시에서의 반도체 훈풍에 ‘삼전닉스’가 급등하며 5일 코스피가 4% 넘게 상승하고 있다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 244.53포인트(3.85%) 오른 6603.48로 출발해 장 초반 4%대 상승하며 6600선에 안착했다.

삼성전자는 장 초반 6%대까지 상승폭을 키웠으며, SK하이닉스는 7%대 상승 중이다.

코스피 시가총액 3위 SK스퀘어도 7%대 상승하는 가운데 5위인 삼성전기가 장 초반 14% 급등한 뒤 11% 안팎의 상승률을 보이고 있다.

급등장에 이날 오전 9시 24분 56초 유가증권시장에서 5분간 프로그램매수호가 효력을 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다.



코스닥 지수는 2%대 상승해 800선을 탈환했다. 5000억원대 기술수출 계약을 공시한 ‘코스닥 대장주’ 알테오젠이 6%대 급등하고 있다.
김소라 기자
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