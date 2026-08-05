[서울데이터랩]코스피, 장 초반 4%대 급등…외국인 순매수에 반도체 대형주 강세

세줄 요약 코스피가 5일 장 초반 4% 넘게 급등하며 전날 하락분을 만회했다. 외국인 3225억원 순매수가 유입된 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 강세를 보였고, 시장 전반에서도 상승 종목이 우세했다. 코스피 장 초반 4%대 급등, 전날 하락분 만회

외국인 3225억원 순매수, 반도체 대형주 강세

레버리지 ETF 논란과 변동성 부담은 지속

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코스피가 5일 장 초반 4% 넘게 급등하며 전날 하락분 만회에 나섰다.5일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6358.95보다 268.46포인트 오른 6627.41을 기록하고 있다. 지수는 6603.48에 출발한 뒤 장중 6654.85까지 올랐고, 저가는 6591.06으로 집계됐다.이날 코스피는 전 거래일 대비 244.53포인트, 3.85% 오른 6603.48로 개장한 뒤 상승폭을 키우며 4.22% 강세를 나타냈다. 최근 흐름을 보면 지난 7월 31일 17.91% 급등한 뒤 8월 3일 5.12% 하락했고, 4일에는 1.62% 반등한 데 이어 이날 다시 큰 폭 상승세를 보이고 있다.수급은 외국인이 이끌고 있다. 외국인은 3225억원 순매수 중인 반면 개인은 1901억원, 기관은 1167억원 순매도를 나타냈다. 프로그램 매매는 차익거래 301억원 매도 우위, 비차익거래 2355억원 매수 우위로 전체 2054억원 매수 우위를 기록했다.시가총액 상위 종목도 대부분 오름세다. 삼성전자(005930)는 25만1000원으로 4.58% 올랐고, SK하이닉스(000660)는 167만원으로 5.90% 상승했다. SK스퀘어(402340)는 7.83%, 삼성전자우(005935)는 4.25%, 삼성전기(009150)는 11.56% 뛰었다. 현대차(005380)는 3.18%, LG에너지솔루션(373220)은 2.89%, KB금융(105560)은 3.85%, 삼성생명(032830)은 5.22% 올랐고 삼성바이오로직스(207940)도 0.61% 강세를 보였다.시장 전반으로도 매수세가 우세했다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 761개로 하락 종목 101개를 크게 웃돌았고, 보합은 34개였다. 거래량은 4만1979천주, 거래대금은 2조7892억5500만원으로 집계됐다.개별 종목 가운데서는 오리엔트바이오가 26.16% 급등했고 SHD가 18.89%, LG이노텍이 13.71%, GS피앤엘이 13.04%, 대원전선이 11.60% 상승했다. 반면 더본코리아는 4.87% 하락했고 사조씨푸드 3.73%, 이화산업 2.99%, 에이피알 2.92%, 동양2우B 2.86% 내렸다.장 초반 급반등에도 시장을 둘러싼 경계감은 여전하다. 최근 국내 증시는 단일종목 레버리지 ETF를 둘러싼 논란과 높은 변동성, 개인투자자 손실 우려가 겹치며 신뢰 훼손 문제가 불거진 상태다. 특히 해당 상품은 일일 리밸런싱 과정에서 주가 상승 시 추가 매수, 하락 시 추가 매도가 발생하는 구조여서 변동성을 키울 수 있다는 우려가 제기된다.실제로 관련 규제가 강화된 뒤 거래는 빠르게 위축됐다. 8월 3일 기준 16개 레버리지 ETF 거래대금은 약 1조2000억원으로, 규제 시행 직전인 7월 30일 12조4000억원과 비교해 10분의 1 수준으로 감소했다. 개인투자자 자금 흐름도 순매수에서 순매도로 돌아선 것으로 나타난다.정책 책임을 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 단일종목 레버리지 상품 상장 이후 시장 혼란과 강제 청산 사례가 잇따르면서 제도 설계와 사후 대응을 놓고 비판이 커지고 있다. 장 초반 반등 자체는 대형 반도체주 중심의 매수세가 견인하고 있지만, 변동성 확대와 제도 불확실성이 해소되지 않는 한 투자심리의 완전한 회복을 단정하기는 이르다는 평가가 나온다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]