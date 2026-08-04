[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 네이버 금융 검색상위에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 1, 2위를 차지하며 반도체 대형주에 관심이 집중됐다. NAVER, 알테오젠, 삼성SDI, 에코프로 등은 강세를 보였고, SK이터닉스와 GS건설, 대우건설도 급등하며 업종별 차별화가 두드러졌다. 삼성전자·SK하이닉스, 검색상위 1·2위 차지

NAVER·알테오젠·삼성SDI 등 성장주 강세

SK이터닉스·GS건설 급등, 메지온 급락

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4일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 1, 2위를 차지하며 투자자 관심이 반도체 대형주에 집중됐다. 삼성전자는 검색비율 20.34%로 가장 높은 관심을 받았고, 주가는 전일 대비 500원 오른 24만 원에 마감했다. 장중 24만 4500원까지 올랐지만 22만 8000원까지 저점을 낮추는 등 변동성도 나타났다. SK하이닉스는 검색비율 17.50%로 뒤를 이었고, 1만 원 오른 157만 7000원에 거래를 마쳤다.상승 탄력이 두드러진 종목도 적지 않았다. NAVER(035420)는 1만 9000원 오른 22만 6500원으로 9.16% 상승했고, 알테오젠(196170)도 2만 9500원 오른 34만 7000원으로 9.29% 뛰었다. 두산에너빌리티(034020)는 7.83% 오른 7만 3000원, 삼성SDI(006400)는 7.70% 상승한 41만 9500원에 마감했다. 에코프로(086520)는 5.94%, 한화오션(042660)은 5.42%, LG전자(066570)는 4.22%, LS ELECTRIC(010120)은 4.56% 오르며 강세 흐름을 이어갔다.중소형주와 개별 이슈 종목의 급등세도 눈에 띄었다. SK이터닉스(475150)는 19.87% 급등한 5만 5800원으로 검색 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했고, 거래량도 1312만 7828주로 활발했다. GS건설(006360)은 18.56% 오른 2만 8750원, 대우건설(047040)은 14.29% 상승한 1만 5200원으로 건설주 강세가 두드러졌다. HLB(028300) 역시 11.17% 오른 3만 4350원으로 두 자릿수 상승률을 보였다.반면 일부 종목은 차익실현 매물에 밀렸다. 메지온(140410)은 1만 900원 내린 5만 4400원으로 16.69% 급락해 이날 검색상위 종목 중 가장 부진한 흐름을 보였다. 현대차(005380)는 500원 내린 39만 2500원으로 0.13% 하락했고, 삼성전자우(005935)도 1600원 밀린 17만 6400원으로 0.90% 내렸다. 다만 한미반도체(042700)는 0.25% 상승에 그치며 숨 고르기 양상을 나타냈다.검색 비중 상위 종목의 면면을 보면 시장의 시선은 여전히 반도체, 2차전지, 바이오, 건설 등 주도 업종 전반에 고르게 퍼져 있는 모습이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 압도적인 검색 비중을 기록한 가운데, NAVER와 알테오젠, 삼성SDI, 에코프로 등 고변동 성장주에도 자금과 관심이 함께 유입되며 종목별 차별화 장세가 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]