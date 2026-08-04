대체 뭐길래 사흘만에 56%↑…“코스닥 망했다” 1조 던졌는데 ‘당혹’ [나만없어]

‘삼전닉스’ 차익 실현에 코스닥 순환매

대장주 알테오젠 3거래일간 23% 급등

이미지 확대 상승 출발하는 코스닥 4일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 2분 현재 코스닥지수는 전장보다 20.24포인트(2.74%) 상승한 757.59다. 2026.8.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 상승 출발하는 코스닥 4일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 2분 현재 코스닥지수는 전장보다 20.24포인트(2.74%) 상승한 757.59다. 2026.8.4 연합뉴스

세줄 요약 코스닥이 연저점 이후 사흘 연속 급등하며 780선을 되찾았다. 삼성전자·SK하이닉스 강세로 빠졌던 자금이 바이오, 제약, 로봇, 2차전지, 화장품 등으로 순환매를 일으켰고, 알테오젠·에코프로·레인보우로보틱스 등이 동반 상승했다. 코스닥, 연저점 뒤 사흘 연속 급등세

대형주 이탈 자금, 바이오·로봇으로 순환

매수 사이드카 3거래일 연속 발동

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‘삼전닉스’가 30% 가까이 급등한 뒤 2거래일째 하락하는 사이 코스닥의 ‘반전’이 시작됐다. 코스피 대형주에서 빠져나간 자금이 돌면서 3거래일간 최대 21% 급등하고 있다.4일 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 이날 전 거래일 대비 1.47% 상승 출발해 5% 안팎의 상승률을 보이고 있다.오전 10시 47분에는 코스닥 매수 사이드카가 발동되기도 했다. 지난달 31일과 3일에 이어 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐는데 이는 국내 증시 사상 처음이다.코스닥 지수는 지난달 30일 644.78에 마감하며 연저점을 찍은 뒤 3거래일 연속 급등하고 있다. 지난달 31일에는 ‘삼전닉스’가 25% 넘게 오르는 급등장에 덩달아 11.63% 상승 마감하며 700선을 회복한 데 이어 3일에는 2.44% 올랐다. 이어 이날 장중 780선마저 회복했다.‘삼전닉스’가 조정을 받은 가운데 코스닥에 상장된 바이오와 제약, 반도체 소부장, 이차전지, 로봇, 화장품 등으로 순환매가 확산하는 양상이다.‘코스닥 대장주’ 알테오젠이 9%대 급등한 것을 비롯해 에코프로(+5.43%), 에코프로비엠(+3.82%), 레인보우로보틱스(+0.98%), 주성엔지니어링(+3.52%), 리노공업(+1.63%), 에이비엘바이오(+13.24%) 등 코스닥 시가총액 상위 종목 대부분이 ‘빨간불’을 켰다.알테오젠은 3거래일 동안 23.7% 상승 중이며 로봇 관련주가 급등하자 레인보우로보틱스는 24.5% 뛰었다.상한가 종목도 속출하고 있다. 장기지속형 약물 전달 플랫폼(DDS) 기술을 보유한 바이오기업 펩트론은 미국 일라이 릴리가 개발하고 있는 ‘월 1회 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)’ 비만약의 국내 생산 공급망으로 주목받으며 전날 29.97% 급등한 데 이어 이날도 13%대까지 상승폭을 키우는 등 3거래일 동안 최대 56.2% 올랐다.코스닥 지수는 지난 4월 말 1220선을 돌파한 뒤 코스피가 질주하는 동안 오히려 하락세로 돌아섰다. 삼성전자와 SK하이닉스로의 자금 쏠림이 심화되는 동안 코스닥 지수는 지난 4월 27일 기록한 연고점(1226.18) 대비 47.4% 급락하며 반토막이 됐다.코스닥 시장이 부진을 거듭하는데도 개인 투자자들은 꾸준히 저가 매수를 이어갔지만, 결국 연저점을 갈아치운 지난주(7월 다섯째 주)에 1조 1470억원을 순매도하며 ‘손절’ 또는 ‘탈출’했다.그 사이 외국인은 6690억원, 기관은 4410억원 순매수했고, ‘삼전닉스’가 조정을 받자 코스닥이 반등에 시동을 거는 모양새다.