[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 약세 우위…삼성전자 4%대 하락, 한화에어로·NAVER 강세

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 전반적으로 약세다. 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차, 금융·지주주가 동반 하락하며 지수를 눌렀고, 한화에어로스페이스와 NAVER, 두산에너빌리티는 강세를 보였다. 반도체·자동차·금융주 동반 약세

한화에어로스페이스·NAVER 강세

시총 상위주 종목별 차별화 확대

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세가 우세한 흐름을 보이고 있다. 대형 반도체주와 자동차, 지주·보험주가 동반 하락하며 투자심리를 짓누르는 가운데 방산, 플랫폼, 바이오 일부 종목은 오름세를 나타내며 종목별 차별화가 두드러지는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 22만9500원으로 전일 대비 1만원(4.18%) 내렸고, 거래량은 1795만5733주를 기록했다. SK하이닉스(000660)도 151만2000원으로 5만5000원(3.51%) 하락했다. 삼성전자우(005935) 역시 17만2000원으로 3.37% 내리며 반도체 대형주의 전반적인 약세 흐름에 힘을 보탰다.자동차와 전장 관련 대형주도 부진했다. 현대차(005380)는 38만1500원으로 2.93% 하락했고, 현대모비스(012330)는 47만500원으로 4.66% 밀렸다. 기아(000270)는 12만9000원으로 0.46% 내리며 상대적으로 낙폭은 제한됐지만 약세 흐름은 피하지 못했다. 삼성전기(009150)도 114만3000원으로 3.22% 하락했다.금융·지주·보험주도 전반적으로 약했다. KB금융(105560)은 16만7600원으로 1.12%, 신한지주(055550)는 10만1000원으로 1.66% 각각 내렸다. SK(034730)는 50만원으로 4.40%, SK스퀘어(402340)는 100만5000원으로 1.95% 하락했다. 삼성생명(032830)은 27만2000원으로 5.39% 내려 시총 상위주 가운데 낙폭이 큰 편에 속했다. 삼성물산(028260)도 31만5000원으로 4.26% 하락했다.반면 성장주와 방산, 일부 경기방어 성격 종목은 강세를 나타냈다. 한화에어로스페이스(012450)는 100만4000원으로 8만5000원(9.25%) 급등해 가장 두드러진 상승세를 보였다. NAVER(035420)는 22만3000원으로 7.47% 올랐고 거래량도 183만4800주로 활발했다. 두산에너빌리티(034020)는 7만800원으로 4.58%, 삼성바이오로직스(207940)는 145만7000원으로 2.39%, LG에너지솔루션(373220)은 32만원으로 1.27% 상승했다. HD현대중공업(329180)과 셀트리온(068270)도 각각 0.43%, 0.60% 오르며 강보합권을 유지했다.외국인 지분율 측면에서는 삼성전자 46.61%, SK하이닉스 51.04%, KB금융 79.27%, 신한지주 62.24%, 삼성전자우 76.99% 등 주요 대형주에서 높은 비중이 유지되고 있다. 다만 이날 장중 흐름만 놓고 보면 외국인 선호도가 높은 금융·반도체주까지 동반 약세를 보이면서 업종 전반의 매수세 확산은 제한되는 분위기다.종합하면 이날 코스피 시총 상위주는 반도체와 자동차, 금융주 약세가 시장 상단을 누르는 반면 방산과 인터넷, 바이오가 이를 일부 상쇄하는 혼조 장세로 요약된다. 장중 수급 변화에 따라 낙폭과대 대형주의 반등 시도와 주도 강세주의 추가 상승 여부가 오후장 흐름을 가를 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]