[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…랩지노믹스 상한가·알트 21% 급등

세줄 요약 4일 코스닥 거래상위 종목에 매수세가 유입되며 상승 종목이 우세했다. 랩지노믹스는 상한가를 기록했고, 알트와 지엔씨에너지, 기가레인, 셀바스AI 등도 두 자릿수 급등세를 보였다. 일부 종목은 약세였지만 전반적으로 단기 매매 열기가 확산됐다. 코스닥 거래상위 종목에 매수세 유입, 강세 우위

랩지노믹스 상한가, 알트·지엔씨에너지 급등

테마주·중소형주 중심 수급 쏠림과 변동성 확대

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4일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목 전반에 매수세가 유입되며 강세 흐름이 두드러지고 있다. 거래량 상위권에 오른 종목들 가운데 상승 종목이 우세한 가운데 일부 종목은 두 자릿수 급등세를 나타내며 장중 변동성을 키우는 모습이다.가장 눈에 띄는 종목은 랩지노믹스(084650)다. 랩지노믹스는 751원으로 전일 대비 29.93% 오른 상한가를 기록했고, 매도호가는 0원으로 표시됐다. 알트(459550)도 1811원으로 21.38% 급등했고, 거래량은 2076만1154주로 가장 많았다. 지엔씨에너지(119850)는 5만1800원으로 23.33% 오르며 거래대금 1558억8800만원으로 상위 종목 가운데 가장 큰 규모를 나타냈다.이 밖에 기가레인(049080)은 8850원으로 19.59%, 셀바스AI(108860)는 1만1000원으로 13.40%, 코오롱티슈진(950160)은 1만5890원으로 11.20%, 우리기술(032820)은 1만690원으로 10.89%, SG(255220)는 1345원으로 10.25%, 레몬헬스케어(365660)는 6010원으로 10.07% 상승했다. 씨피시스템(413630)은 4445원으로 9.21%, 해성옵틱스(076610)는 1114원으로 9.43%, 빛과전자(069540)는 2185원으로 8.98%, 대한광통신(010170)은 1만30원으로 8.43% 오르며 강세 흐름에 동참했다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 코스모로보틱스(439960)는 1만7300원으로 3.24% 하락했고, 썸에이지(208640)는 1292원으로 3.65% 내렸다. 다만 위닉스(044340)와 매드업(0039P0), 원익홀딩스(030530), 다날(064260), JW신약(067290) 등은 소폭 상승권에서 거래되며 종목별 차별화 양상을 보였다.거래대금 기준으로는 지엔씨에너지에 이어 대한광통신 959억9500만원, 코스모로보틱스 715억1200만원, 위닉스 569억7900만원, 원익홀딩스 558억700만원, 코오롱티슈진 555억8300만원 등이 상위권을 형성했다. 투자자 관심이 특정 테마주와 중소형주로 집중되면서 장중 수급 쏠림도 뚜렷하게 나타나는 분위기다.장중 코스닥 거래상위 종목군은 상한가 진입 종목과 두 자릿수 상승 종목이 대거 출현하며 단기 매매 열기가 확산하는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]