[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목, 건설·해운 강세 속 반도체 대형주는 약세

세줄 요약 4일 코스피 거래상위 종목에서는 건설·해운주와 일부 중소형 테마주가 강세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스는 거래가 활발했지만 주가는 하락했고, GS건설·팬오션·NAVER 등은 상승세를 이어갔다. 건설·해운주 강세, 거래상위 종목 매기 확산

삼성전자·SK하이닉스 거래 활발하나 주가 약세

SK이터닉스·GS건설·팬오션 등 급등세

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4일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목군에서는 건설·해운·개별 중소형주 중심의 강세가 두드러진 반면, 반도체 대형주는 나란히 약세를 보이고 있다.거래량 1위는 삼성전자(005930)로 1831만 1225주가 손바뀜됐다. 다만 주가는 23만 1250원으로 전일 대비 8250원(3.44%) 하락했다. 거래대금도 431만 29에 달해 시장의 관심이 집중됐다. SK하이닉스(000660) 역시 328만 4832주가 거래되며 거래대금 508만 271을 기록했지만, 주가는 152만 4000원으로 4만 3000원(2.74%) 내렸다.반면 상승 탄력이 강한 종목도 적지 않았다. SK이터닉스(475150)는 1102만 217주가 거래되며 5만 8000원까지 올라 24.60% 급등했고, 에이엔피(015260)는 27.96% 상승한 421원으로 거래됐다. 티웨이홀딩스(004870)도 15.87% 오른 1446원, 모나미(005360)는 10.88% 상승한 1672원을 나타냈다.업종별로는 건설주 강세가 눈에 띄었다. 대우건설(047040)은 8.65% 오른 1만 4450원, GS건설(006360)은 14.23% 상승한 2만 7700원, 금호건설(002990)은 3.23% 오른 9270원에 거래됐다. 해운주 가운데서는 팬오션(028670)이 13.27% 급등한 5590원, 흥아해운(003280)이 4.28% 오른 1631원, 대한해운(005880)이 5.82% 상승한 1910원으로 오름세를 이어갔다.이 밖에 한화솔루션(009830)은 7.46% 오른 2만 6650원, NAVER(035420)는 7.71% 상승한 22만 3500원으로 강세를 보였다. 금호타이어(073240)와 고려산업(002140)도 각각 2.85%, 7.18% 올랐고, 한온시스템(018880)과 후성(093370) 역시 소폭 상승 흐름을 나타냈다.장중 거래상위 종목 흐름을 보면 대형 반도체주의 조정 속에서도 건설, 해운, 일부 개별 테마주로 매기가 확산하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]