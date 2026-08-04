[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 강세…바이오·2차전지 동반 상승

세줄 요약 4일 오후 코스닥 시총 상위주가 바이오, 2차전지, 반도체 장비주 중심의 매수세로 강세를 보였다. 알테오젠과 에코프로, 에코프로비엠이 오르고 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 바이오주 급등이 지수 상승을 이끌었다. 코스닥 시총 상위주 전반 강세

바이오·2차전지·반도체 장비주 견인

일부 급등주가 투자심리 자극

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4일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 바이오와 2차전지, 반도체 장비주를 중심으로 매수세가 유입되면서 지수 견인력이 확대되는 모습이다.시가총액 상위 1위 알테오젠(196170)은 34만1000원으로 전일 대비 2만3500원(7.40%) 오르며 강세를 이어갔다. 에코프로(086520)는 8만900원으로 4.52%, 에코프로비엠(247540)은 9만9800원으로 3.10% 상승했다. 레인보우로보틱스(277810)는 45만8500원으로 보합권에서 움직였다.장중 상승 폭이 두드러진 종목으로는 리가켐바이오(141080)가 꼽힌다. 리가켐바이오는 11만300원으로 15.62% 급등했고, 에이비엘바이오(298380)도 8만800원으로 13.80% 뛰었다. 펩트론(087010)은 18만1000원으로 8.97%, HLB(028300)는 3만3650원으로 8.90%, 삼천당제약(000250)은 16만8900원으로 6.70% 상승했다. 휴젤(145020)도 25만6500원으로 7.32% 오르며 바이오주 전반의 강세 흐름에 힘을 보탰다.반도체 관련주도 대체로 견조했다. 주성엔지니어링(036930)은 13만2800원으로 3.91% 상승했고, 이오테크닉스(039030)는 30만5500원으로 4.62%, 리노공업(058470)은 6만3000원으로 2.61% 올랐다. 원익IPS(240810)는 9만3900원으로 0.21% 상승하며 강보합세를 나타냈다. 심텍(222800)도 9만4100원으로 7.54% 뛰었다.로봇주도 강세 대열에 합류했다. 로보티즈(108490)는 23만2000원으로 7.66% 상승했고, 레인보우로보틱스는 보합세를 유지했다.다만 일부 종목은 차익실현 매물에 밀렸다. 피에스케이(319660)는 12만4000원으로 1.20% 하락했고, 파두(440110)는 6만2100원으로 1.90% 내렸다.외국인 비율이 높은 종목 가운데서는 휴젤이 56.49%로 가장 높았고, 리노공업 32.83%, 이오테크닉스 29.75%, 파두 27.08% 등이 뒤를 이었다. 거래량은 주성엔지니어링 97만8431주, HLB 95만741주, 에코프로 90만1330주 수준으로 비교적 활발했다.전체적으로 코스닥 시총 상위주는 바이오와 2차전지, 반도체 장비 업종이 상승세를 주도하는 가운데 일부 개별 종목의 급등이 투자심리를 끌어올리는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]