[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 4일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 상위권을 차지하며 반도체주 쏠림이 두드러졌다. NAVER, 삼성전기, 에코프로, 주성엔지니어링 등도 강세를 보였고 대한광통신과 SK이터닉스는 급등세를 나타냈다. 다만 현대차와 일부 종목은 약세를 보여 차익실현 흐름도 확인됐다. 삼성전자·SK하이닉스 검색상위, 반도체주 쏠림

NAVER·삼성전기·에코프로 등 개장 초반 강세

대한광통신·SK이터닉스 급등, 변동성 확대

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4일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 플랫폼, 2차전지 관련주를 중심으로 상승세가 두드러지고 있다. 검색비율 상위권에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 자리하며 투자자 관심이 대형 반도체주에 집중되는 모습이다.검색 1위 삼성전자는 검색비율 24.49%를 기록했고, 현재가 24만 3000원으로 전일 대비 3500원(1.46%) 오르고 있다. 장중 시가는 24만 4500원, 저가는 24만 500원이다. 검색 2위 SK하이닉스는 검색비율 20.87%, 현재가 162만원으로 5만 3000원(3.38%) 상승 중이다. 고가는 163만원, 저가는 160만 3000원을 기록했다.상승 탄력이 큰 종목도 눈에 띈다. 삼성전기(009150)는 123만 4000원으로 4.49% 오르고 있고, NAVER(035420)는 21만 7500원으로 4.82% 상승 중이다. SK스퀘어(402340)는 108만 1000원으로 5.46%, 에코프로(086520)는 8만 1600원으로 5.43%, 주성엔지니어링(036930)은 13만 4800원으로 5.48% 각각 강세를 나타내고 있다. 알테오젠(196170)도 33만 2000원으로 4.57%, LS ELECTRIC(010120)은 19만 7000원으로 4.56% 상승하며 개장 초반 매수세가 유입되고 있다.개별 종목 가운데서는 대한광통신(010170)의 변동성이 가장 두드러진다. 대한광통신은 1만 520원으로 전일 대비 1270원(13.73%) 급등했고, 거래량도 167만 9608주로 빠르게 늘고 있다. SK이터닉스(475150) 역시 5만 1200원으로 9.99% 올라 강한 흐름을 보이고 있다. 펩트론(087010)은 17만 1600원으로 3.31%, 두산에너빌리티(034020)는 6만 9700원으로 2.95%, 한화오션(042660)은 8만 5300원으로 2.77% 상승 중이다.반면 일부 종목은 차익실현 매물에 밀리고 있다. 현대차(005380)는 38만 9500원으로 3500원(0.89%) 하락하고 있으며, 에스피지(058610)는 10만 5600원으로 2.85% 내리고 있다. LG전자(066570)는 15만 9700원으로 0.57% 상승에 그쳐 상대적으로 제한적인 움직임을 나타내고 있고, 한미반도체(042700)와 레인보우로보틱스(277810)도 각각 0.99%, 0.44% 오름세로 숨 고르기 양상이다.전반적으로 개장 초반 검색상위 종목군은 대형 반도체주와 성장주 중심의 위험선호가 이어지는 가운데, 개별 재료가 붙은 중소형주로까지 매수세가 확산되는 분위기다. 다만 단기 급등 종목의 경우 장중 변동성 확대 가능성도 함께 경계할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]