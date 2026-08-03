[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 8%대 급락하며 시장 충격을 키운 반면, 펩트론과 원익홀딩스, 로봇주들은 상한가와 급등세를 보였다. 현대차와 삼성전기는 선방했지만, 투자자 관심은 지수보다 개별 재료와 수급에 더 쏠렸다. 삼성전자·SK하이닉스 8%대 급락, 반도체주 약세

펩트론·원익홀딩스 상한가, 로봇주 강세 확산

현대차·삼성전기 선방, 개별 재료 중심 장세

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3일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면, 이날 시장의 시선은 반도체 대형주의 급락과 일부 중소형 성장주의 급등으로 압축됐다. 검색비율 23.66%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 23만9500원에 마감하며 전일 대비 2만3000원(-8.76%) 급락했다. 장중 24만9500원까지 올랐지만 저가는 23만8000원까지 밀렸고, 거래량은 2739만3252주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)도 156만7000원으로 15만1000원(-8.79%) 내리며 반도체 대표주 전반에 대한 투자심리 위축을 반영했다.검색 상위권에서는 대형 기술주의 약세가 두드러졌다. 삼성전자우(005935)는 17만8000원으로 6.81% 하락했고, 한미반도체(042700)도 20만2500원으로 5.59% 내렸다. LG전자(066570) 역시 15만8800원으로 2.04% 밀렸고, 삼성SDI(006400)는 38만9500원으로 1.89% 하락했다. NAVER(035420)는 20만7500원으로 0.24% 약보합에 그쳤으며, SK스퀘어(402340)는 102만5000원으로 1.25% 내렸다.반면 개별 재료를 등에 업은 종목들은 강한 탄력을 보였다. 펩트론(087010)은 16만6100원으로 가격제한폭까지 오른 29.97% 상승 마감하며 검색 4위에 올랐다. 원익홀딩스(030530)도 1만9860원으로 상한가를 기록했다. 코스모로보틱스(439960)는 21.30% 급등한 1만7880원, 로보티즈(108490)는 17.25% 오른 21만5500원, 에스피지(058610)는 14.90% 상승한 10만8700원에 거래를 마쳤다. 레인보우로보틱스(277810) 역시 5.89% 오른 45만8500원으로 로봇주 전반의 강세 흐름에 동참했다.시가총액 상위 경기민감주 가운데서는 현대차(005380)가 상대적으로 선방했다. 현대차는 39만3000원으로 1.29% 상승 마감했고 장중 40만1500원까지 오르기도 했다. 두산에너빌리티(034020)도 6만7700원으로 0.89% 상승했다. 반면 한화오션(042660)은 8만3000원으로 2.58% 하락했다.이날 검색순위 3위에 오른 삼성전기(009150)는 118만1000원으로 3.42% 상승했다. 다만 시가는 122만1000원이었고 장중 고가가 126만원에 달했다는 점을 감안하면 종가 기준 상승에도 변동성은 컸다. 코오롱티슈진(950160)도 9.92% 오른 1만4290원으로 강세를 보였고, 주성엔지니어링(036930)은 2.65% 상승한 12만7800원에 마감했다.전체적으로 이날 검색상위 종목군은 반도체 대형주 급락이 시장 충격을 키운 가운데 바이오·로봇·개별 중소형주로 단기 자금이 빠르게 이동하는 양상을 나타냈다. 투자자 관심은 지수 방향성보다 종목별 수급과 재료에 더욱 민감하게 반응하는 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]