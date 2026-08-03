[마감시황]코스피, 하루 만에 5.12% 급락…외국인·기관 동반 매도에 6257.45 마감

세줄 요약 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도에 5.12% 급락하며 6257.45로 마감했다. 개인은 4조원 넘게 순매수했지만 지수 방어에 실패했고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주도 일제히 약세를 보였다. 코스피, 외국인·기관 매도에 5.12% 급락 마감

개인 순매수에도 대형주 약세, 지수 방어 실패

중소형주 상한가 속 종목별 차별화 확대

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3일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 338.00포인트(5.12%) 내린 6257.45에 장을 마감했다. 지수는 6358.27에 출발해 장중 6393.00까지 올랐지만 곧 하락 폭을 키우며 6223.29까지 밀렸다. 지난 7월 31일 1001.89포인트(17.91%) 급등했던 흐름을 하루 만에 되돌리며 6300을 회복하지 못한 채 거래를 끝냈다.수급별로는 개인이 4조6531억원 순매수했지만 외국인이 2조8264억원, 기관이 1조9477억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 프로그램 매매는 차익거래 1227억원 매도 우위, 비차익거래 2조1619억원 매도 우위로 전체 2조2846억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목도 대체로 약세였다. 삼성전자(005930)는 8.76% 내린 23만9500원, SK하이닉스(000660)는 8.79% 하락한 156만7000원으로 마감했다. 삼성전자우(005935)는 6.81%, LG에너지솔루션(373220)은 3.66%, 삼성바이오로직스(207940)는 4.18%, 삼성생명(032830)은 7.70% 각각 내렸다. 반면 삼성전기(009150)는 3.42%, 현대차(005380)는 1.29%, KB금융(105560)은 0.59% 상승했다.시장 전반에서는 상승 종목 455개, 하락 종목 419개, 보합 43개로 집계됐다. 지수 급락에도 개별 종목 장세는 활발했다. 티웨이홀딩스는 30.00% 오른 1248원, 비비안은 29.98% 오른 6590원, 아센디오는 29.94% 오른 842원으로 나란히 상한가를 기록했다. 한일철강은 18.23%, 삼아알미늄은 14.29% 상승했다.반면 하락률 상위 종목에서는 F＆F가 23.23% 급락한 6만1800원에 마감했고, SK가스는 11.41%, 한섬은 11.37%, 에넥스는 11.05%, STX그린로지스는 10.97% 각각 내렸다. 중소형주에서는 거래량이 몰리며 종목별 차별화가 두드러졌다. 아센디오 거래량은 88만7043주, 한일철강은 78만2714주를 기록했다.거래량은 2억7098만주, 거래대금은 26조1204억3700만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 9385.59, 최저치는 3079.27이다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 주간거래 종가 기준 1429.8원을 나타냈다.한편 코스닥 지수의 경우 이날 종가 737.35를 두고 상승과 하락 집계가 엇갈렸다. 다만 코스피 시장에서는 대형주 약세와 함께 중소형 개별 종목 강세가 동시에 나타나는 혼조 흐름이 이어졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]