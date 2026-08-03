[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 3일 오전 네이버 금융 검색상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 약세가 두드러졌다. 반면 삼성전기, 에스피지, 레인보우로보틱스, 티엑스알로보틱스 등은 상승하며 단기 매수세가 분산되는 모습이다. 반도체 대형주 급락, 검색 상위권 장악

삼성전기·로봇주 상승, 매수세 분산

기술주 전반 약세, 개별 종목 차별화

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3일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 낙폭이 두드러지는 가운데 일부 개별 종목으로 매수세가 분산되는 모습이다.검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 24.98%를 기록했다. 삼성전자는 현재 24만4500원으로 전일 대비 1만8000원(6.86%) 하락했고, 장중 저가도 24만4500원까지 밀렸다. 검색비율 2위 SK하이닉스(000660)도 23.13%의 높은 관심을 받았으며 현재 160만3000원으로 11만5000원(6.69%) 내렸다. 한미반도체(042700) 역시 19만9900원으로 6.81% 하락했고, 에코프로(086520)도 6.70% 밀리며 투자자 관심이 집중됐다.시가총액 상위 기술주 전반도 약세 흐름이다. NAVER(035420)는 20만2500원으로 2.64% 하락했고, LG전자(066570)는 15만5700원으로 3.95% 내렸다. 삼성전자우(005935)도 18만800원으로 5.34% 하락해 본주와 함께 약세를 나타냈다. 삼성SDI(006400)는 39만1000원으로 1.51% 내렸고, 셀트리온(068270)도 18만2600원으로 2.20% 하락했다.반면 일부 종목은 강한 반등세를 보였다. 삼성전기(009150)는 검색비율 6.08%로 3위에 올랐고 현재 121만4000원으로 전일 대비 7만2000원(6.30%) 상승 중이다. 에스피지(058610)는 10만100원으로 5.81% 오르고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)도 43만8500원으로 1.27% 상승했다. 특히 티엑스알로보틱스(484810)는 1만5890원으로 18.32% 급등해 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.이 밖에 현대차(005380)는 38만5500원으로 0.64% 하락했고, SK스퀘어(402340)는 103만7000원으로 0.10% 내리며 보합권에 머물렀다. 두산에너빌리티(034020)는 6만6900원으로 0.30% 하락했고, 한화오션(042660)은 8만3000원으로 2.58% 내렸다. LS ELECTRIC(010120)은 18만1200원으로 1.95%, 삼성중공업(010140)은 2만750원으로 2.81% 각각 하락했다. 알테오젠(196170)은 30만5000원으로 1.13% 내렸다.개장 초반 검색 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대표주 급락에 관심이 쏠리는 한편, 삼성전기와 로봇 관련주 등 상승 종목으로 단기 매매 수요가 이동하는 양상으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]