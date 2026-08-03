[속보] ‘삼전닉스’ -7%…코스피 6200선 ‘털썩’

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[속보] ‘삼전닉스’ -7%…코스피 6200선 ‘털썩’

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-08-03 09:03
수정 2026-08-03 09:08
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코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승
코스피, 17.9% 폭등하며 ‘불기둥’…역대 최대 상승 코스피가 전날보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45로 장을 마감하며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록한 31일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.7.31 연합뉴스


지난달 31일 17%대 급등했던 코스피가 3일 3%대 하락 출발했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 장 초반 7%대 급락하며 상승분을 일부 반납했다.

이날 코스피는 237.18포인트(3.60%) 내린 6358.27에 개장해 장 초반 4%대 하락하며 6200선까지 밀려났다.

삼성전자는 5.52% 하락 출발해 장 초반 8%대 하락하며 24만원대로 내려앉았고, SK하이닉스는 4.42% 하락 출발한 뒤 낙폭을 7%대로 키우고 있다.

코스닥 지수는 9.77포인트(1.36%) 내린 709.99에 개장해 장 초반 0.6%대 하락하고 있다.

김소라 기자
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