[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약
- SK하이닉스·삼성전자 검색 상위, 급등세
- 반도체 장비·소재주 동반 강세 확산
- 대형 기술주 전반 상승, 일부 바이오 약세
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31일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 매수세가 강하게 유입되는 모습이다. 검색 1위는 SK하이닉스(000660)로 검색비율 26.20%를 기록했고, 주가는 전일 대비 29만8000원 오른 162만원으로 22.54% 급등했다. 장중 시가는 169만7000원, 고가도 169만7000원으로 형성됐고 거래량은 102만8471주를 나타냈다.
검색 2위 삼성전자(005930)도 검색비율 24.62%로 높은 관심을 받았다. 삼성전자는 4만3000원 오른 25만원으로 20.77% 상승 중이며, 거래량은 632만6161주로 상위 종목 가운데 가장 활발했다. 우선주인 삼성전자우(005935)도 20.86% 오른 18만2500원에 거래되며 동반 강세를 보였다.
반도체 장비와 소재 관련 종목의 상승세도 두드러졌다. 한미반도체(042700)는 21.72% 오른 20만4000원, 주성엔지니어링(036930)은 22.58% 오른 12만500원으로 급등했다. 삼성전기(009150) 역시 16.72% 상승한 102만6000원을 기록했고, SK스퀘어(402340)는 19.90% 오른 95만8000원으로 강세를 나타냈다. LG이노텍(011070)도 13.33%, LS ELECTRIC(010120)은 13.24% 오르며 상승 흐름에 동참했다.
시가총액 상위 대형주 전반도 강세다. 현대차(005380)는 6.70% 오른 37만4500원, NAVER(035420)는 4.26% 오른 20만3000원, LG전자(066570)는 4.73% 오른 15만5000원, 삼성SDI(006400)는 4.46% 오른 37만4500원에 거래됐다. 두산에너빌리티(034020)는 6.48%, 에코프로(086520)는 6.09%, POSCO홀딩스(005490)는 2.00% 상승하며 비교적 견조한 흐름을 보였다.
반면 일부 종목은 상대적으로 약세를 나타냈다. 셀트리온(068270)은 2.05% 하락한 18만6100원, LG에너지솔루션(373220)은 0.78% 내린 31만7500원에 거래 중이다. 삼성중공업(010140)은 보합권인 2만550원에 머물렀고, 한화오션(042660)은 1.51% 상승으로 상대적으로 제한된 오름폭을 보였다.
개장 초반 검색상위 종목 흐름은 반도체와 전기전자 대형주에 투자심리가 집중되는 양상으로 요약된다. 특히 검색비율 상위 1, 2위인 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 20% 넘는 급등세를 기록하면서 시장 전반의 관심을 끌고 있다.
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