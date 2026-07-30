[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 30일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 관심을 받았지만, 반도체·전기전자 대형주의 약세가 뚜렷했다. 삼성전기와 주성엔지니어링이 큰 폭으로 내렸고, 한화오션·셀트리온·LG에너지솔루션 등은 상승하며 종목별 차별화가 나타났다. SK하이닉스·삼성전자 검색상위, 관심 집중

반도체·전기전자 대형주 약세, 낙폭 확대

조선·바이오·2차전지 일부 종목 강세

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30일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 전기전자 대형주의 약세가 두드러진 반면 조선·바이오·2차전지 일부 종목은 강세를 보이며 종목별 차별화 장세가 나타났다. 검색 비중 상위에는 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 나란히 이름을 올리며 투자자 관심이 집중됐다.검색 1위는 SK하이닉스로 검색비율 21.55%를 기록했다. SK하이닉스는 전일 대비 7만9000원 내린 132만2000원에 거래를 마쳤고, 등락률은 -5.64%였다. 장중 145만9000원까지 올랐지만 저가는 128만7000원까지 밀렸고 거래량은 920만209주를 나타냈다. 검색 2위 삼성전자는 검색비율 20.46%로 뒤를 이었으며 1500원 내린 20만7000원에 마감했다. 등락률은 -0.72%, 거래량은 4613만9668주였다.반도체·전자 업종 전반의 낙폭도 컸다. 삼성전기(009150)는 15만원 급락한 87만9000원으로 마감해 등락률 -14.58%를 기록했고, 주성엔지니어링(036930)도 1만7800원 내린 9만8300원으로 -15.33% 하락했다. LG이노텍(011070)은 -7.42%, LS ELECTRIC(010120)은 -8.24%, NAVER(035420)는 -3.37%, 삼성SDI(006400)는 -1.51%, LG전자(066570)는 -1.66%, 삼성전자우(005935)는 -1.56%로 각각 약세를 보였다. 한미반도체(042700)는 16만7600원으로 보합 마감했다.시가총액 상위 제조주 가운데 현대차(005380)는 2500원 내린 35만1000원으로 -0.71% 하락했고, SK스퀘어(402340)는 5만1000원 내린 79만9000원으로 -6.00%를 기록했다. 두산에너빌리티(034020)도 600원 내린 6만200원으로 0.99% 하락 마감했다. 코오롱티슈진(950160)은 1530원 밀린 1만1670원으로 -11.59%를 나타냈다.반면 상승 종목도 적지 않았다. 한화오션(042660)은 4700원 오른 7만9300원으로 6.30% 상승했고, 셀트리온(068270)은 1만원 오른 19만원으로 5.56% 강세를 보였다. LG에너지솔루션(373220)은 1만9500원 상승한 32만원으로 6.49% 올랐고, 삼성중공업(010140)은 1150원 오른 2만550원으로 5.93% 상승했다. POSCO홀딩스(005490)도 1만2000원 오른 30만500원으로 4.16% 상승 마감했다.이날 검색상위 종목군은 대체로 반도체와 전기전자 종목에 매도 압력이 집중된 가운데 조선, 바이오, 2차전지 일부 종목으로 매수세가 분산되는 흐름을 보였다. 특히 검색 상위 3개 종목이 모두 약세를 나타내며 투자심리도 다소 위축된 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]