[서울데이터랩]미국 증시, 반도체주 급락에 일제히 하락 마감

세줄 요약 미국 증시는 29일 반도체주와 기술주에 매도세가 몰리며 주요 지수가 모두 하락했다. 다우는 2.19%, S&P500은 1.52%, 나스닥은 1.74% 내렸고, 필라델피아 반도체지수는 5% 넘게 급락했다. VIX도 뛰며 불안 심리가 커졌다. 반도체주 급락으로 뉴욕증시 주요 지수 동반 하락

다우·S&P500·나스닥 모두 약세 마감

VIX 상승으로 시장 불안 심리 확대

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29일(현지시간) 미국 증시는 기술주와 반도체주 중심의 매도세가 강해지면서 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1153.18포인트(2.19%) 내린 5만1594.14에 거래를 마쳤고, S＆P 500지수는 112.63포인트(1.52%) 하락한 7316.15를 기록했다. 나스닥 종합지수는 433.97포인트(1.74%) 밀린 2만4442.94로 장을 마감했다.장 초반부터 약세 흐름이 두드러졌다. 다우지수는 5만2674.21로 출발한 뒤 장중 고점을 시가 수준에서 형성하고 하락 폭을 키웠으며, 저가는 5만1551.18까지 내려갔다. S＆P 500도 7418.16에 출발해 장중 한때 7450.84까지 올랐지만 결국 7313.92까지 밀리며 약세로 돌아섰다. 나스닥 종합은 2만4863.48에 출발해 장중 2만5054.53까지 올랐으나 이후 낙폭을 확대하며 2만4425.34까지 떨어졌다.특히 반도체 업종의 충격이 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 588.19포인트(5.33%) 급락한 1만447.49를 기록했고, 나스닥100지수도 570.83포인트(2.06%) 하락한 2만7192.31로 마감했다. 시장의 불안 심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 13.45% 급등한 20.66으로 올라섰다.종목별로 보면 나스닥 대형 기술주와 반도체주가 전반적으로 부진했다. 엔비디아는 3.55% 내린 190.01달러, 마이크로소프트는 0.71% 하락한 390.54달러, 아마존은 1.82% 내린 226.65달러, 메타는 1.31% 하락한 585.61달러, 테슬라는 2.97% 밀린 298.32달러에 마감했다. 반면 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.90%, 0.95% 상승해 일부 차별화된 흐름을 보였다.반도체 대표주들의 낙폭은 더 컸다. 브로드컴은 2.78% 하락했고, AMD는 5.51%, 인텔은 5.12% 내렸다. 반도체 장비주도 약세를 면치 못해 ASML 홀딩 ADR은 2.04%, 어플라이드 머티어리얼즈는 8.40%, 램 리서치는 6.40% 하락했다. 마이크론 테크놀로지는 9.94% 급락했고, TSMC ADR도 4.50% 밀리며 업종 전반의 투자심리를 냉각시켰다.뉴욕증시 대형주 가운데서는 경기민감주와 금융주의 약세가 눈에 띄었다. 제이피모간체이스는 3.53%, 뱅크오브아메리카는 2.48%, GE 에어로스페이스는 3.56% 하락했다. 캐터필러는 6.91% 급락하며 낙폭이 두드러졌고, 유나이티드헬스 그룹도 1.92% 내렸다. 반면 비자는 0.58%, 마스터카드는 0.10%, 코카콜라는 0.92% 상승했다.에너지주는 상대적으로 강세를 나타냈다. 엑슨모빌 홀딩스는 2.42%, 셰브론은 2.28% 상승하며 주요 지수 약세 속에서도 방어적인 흐름을 보였다. 제약주에서는 애브비가 0.04% 상승했고, 일라이 릴리와 존슨앤드존슨은 각각 0.87%, 0.45% 하락하는 등 혼조세를 나타냈다.이날 거래량은 나스닥 종합이 16억3689만3000주, S＆P 500이 36억1156만주, 다우지수가 5억3191만1000주를 기록했다. 시장 전반적으로는 반도체와 대형 성장주에 대한 차익실현 압력이 지수 전반의 하락으로 이어진 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자