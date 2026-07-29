[포토] 코스피, 연이틀 폭락… ‘6천피’ 붕괴

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[포토] 코스피, 연이틀 폭락… ‘6천피’ 붕괴

입력 2026-07-29 16:13
수정 2026-07-29 16:19
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세줄 요약
  • 코스피 6% 급락, 6천선 붕괴
  • 코스닥 동반 하락, 시장 불안 확대
  • 양 시장 서킷브레이커 이틀 연속 발동


전날 폭락했던 코스피가 29일에도 6% 가까이 미끄러지면서 6천선 밑으로 내려앉았다.

국내 증시 급락세에 이틀 연속 코스피와 코스닥 양 시장에 대한 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)와 20분간 매매가 일시 중단되는 서킷브레이커가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 양 시장에 대한 서킷브레이커가 연이틀 발동된 것은 이번이 최초다.

서킷브레이커는 거래소가 코스피 혹은 코스닥 지수가 전일 대비 8% 이상 하락한 상황이 1분간 지속될 경우 ‘1단계’로 발동되는 시장 냉각 장치다.

이날 코스피는 전날보다 360.42포인트(5.98%) 내린 5,663.24로 장을 마감했다.

지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6,089.11로 출발해 장 초반 한때 6,228.52(3.40%)까지 회복했다. 다만 이후 상승폭을 반납하더니 하락 전환해 5,262.77(-12.63%)까지 폭락하기도 했다.

그러면서 일중 고점과 저점의 차이는 965.75포인트로 역대 2위를 기록했다. 1위는 지난달 23일 기록한 971.61포인트다.

코스닥 지수도 전날의 급락(-7.72%)에 이어 이날도 43.17포인트(6.12%) 내린 662.68로 마감했다.
온라인뉴스부
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