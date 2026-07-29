[서울데이터랩]7월 29일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 29일 암호화폐 시총 상위권은 비트코인이 1위를 유지하고 이더리움, 테더가 뒤를 이었다. 비트코인과 이더리움은 소폭 상승했지만, 리플·솔라나·하이퍼리퀴드 등은 주간 약세를 보였다. 에이다는 단기 급등했다. 비트코인 시총 1위 유지, 이더리움·테더 뒤따름

알트코인 종목별 등락 엇갈림, 주간 약세 혼재

에이다 단기 급등, 지캐시·하이퍼리퀴드 약세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 1시 00분 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목은 비트코인이 1위를 유지한 가운데 이더리움과 테더가 뒤를 이었다. 비트코인의 시가총액은 1854조 1703억, 현재가는 9241만 9163원으로 집계됐다. 24시간 거래량은 33조 9884억이었고, 24시간 등락률은 0.65%를 기록했다. 다만 1주일 기준으로는 3.81% 하락했다.시가총액 2위 이더리움은 시총 331조 2599억, 현재가 274만 4886원으로 나타났다. 24시간 거래량은 16조 2327억, 24시간 등락률은 0.67%였다. 3위 테더는 시총 266조 8879억, 현재가 1450원으로 사실상 달러 페그 수준을 유지했고, 24시간 거래량은 76조 858억으로 상위권 가운데 가장 활발한 흐름을 보였다.4위 비앤비의 시가총액은 109조 5433억, 현재가는 82만 2609원이었다. 24시간 기준 0.098% 상승했다. 5위 유에스디코인은 시총 105조 1209억, 현재가 1451원으로 안정적인 가격 흐름을 이어갔다. 6위 리플은 시총 97조 2176억, 현재가 1554원으로 24시간 1.27% 상승했지만 1주일 기준으로는 6.02% 하락했다.7위 솔라나는 시총 61조 4115억, 현재가 10만 5978원으로 24시간 0.25% 내렸고, 1주일 기준 하락률은 6.27%였다. 8위 트론은 시총 44조 7131억, 현재가 471원으로 24시간 0.093% 올랐다. 9위 하이퍼리퀴드는 시총 19조 9143억, 현재가 7만 8837원으로 24시간 3.28% 하락했고, 최근 1주일간 9.76% 밀렸다. 10위 도지코인은 시총 17조 4211억, 현재가 101원으로 24시간 0.15% 상승했다.11위부터 20위권에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. 레오는 현재가 1만 4164원으로 24시간 0.12%, 최근 1주일 0.26% 올라 상위 20개 종목 중 드물게 주간 상승 흐름을 보였다. 반면 지캐시는 현재가 65만 9346원에도 24시간 4.36%, 최근 1주일 13.80% 하락해 낙폭이 가장 컸다. 모네로는 24시간 1.31% 상승했고, 체인링크는 보합권인 0.022% 상승을 나타냈다.에이다는 현재가 237원으로 24시간 5.55% 급등하며 이날 상위 20개 종목 가운데 가장 강한 단기 상승률을 기록했다. 스텔라루멘은 24시간 0.048% 하락, 캔톤 네트워크는 1.44% 하락했다. 스테이블코인인 다이와 USD1은 각각 1451원, 1450원 수준에서 제한적인 변동성을 보였다. 비트코인 캐시는 24시간 0.96% 하락하며 약세를 나타냈다.전체적으로 보면 시가총액 상위권은 비트코인과 이더리움이 소폭 상승하며 중심을 지켰지만, 알트코인 전반은 종목별로 엇갈린 흐름을 보였다. 특히 1주일 기준으로는 리플, 솔라나, 하이퍼리퀴드, 에이다, 스텔라루멘 등 다수 종목이 하락세를 기록해 단기 반등과 중기 조정이 혼재된 장세로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]