[서울데이터랩]코스피 시총상위주 장중 약세…셀트리온만 상승

세줄 요약 29일 오후 코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 약세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 크게 밀렸고, 지주·전기전자·방산·금융주까지 하락세가 번졌다. 셀트리온만 유일하게 상승했다. 코스피 시총 상위주 장중 전반 약세

반도체·지주·금융주 동반 하락 확대

셀트리온만 유일하게 상승하며 방어

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29일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 반도체 대형주를 중심으로 낙폭이 커진 가운데 지주, 전기전자, 방산, 금융주까지 하락세가 확산되는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 20만 3000원으로 전일 대비 1만 7000원(-7.73%) 하락했다. 거래량은 2896만 3789주를 기록했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 136만 5000원으로 18만 5000원(-11.94%) 급락하며 대형 반도체주 전반의 투자심리를 끌어내렸다. 삼성전자우(005935)도 14만 8200원으로 1만원(-6.32%) 내렸다.대형 기술·지주주 약세도 두드러졌다. SK스퀘어(402340)는 81만 5000원으로 11만원(-11.89%) 하락했고, SK(034730)는 47만 4500원으로 6만 6500원(-12.29%) 밀리며 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 삼성전기(009150)는 100만 2000원으로 11만 2000원(-10.05%), 삼성물산(028260)은 27만 6000원으로 2만 9000원(-9.51%) 떨어졌다.자동차와 2차전지, 바이오 대형주도 대부분 약세를 보였다. 현대차(005380)는 35만 2000원으로 3.30% 하락했고, 기아(000270)는 11만 7700원으로 3.37% 내렸다. LG에너지솔루션(373220)은 29만 8500원으로 4.94%, 삼성바이오로직스(207940)는 146만 4000원으로 5.49% 각각 하락했다. HD현대중공업(329180)은 42만 3500원으로 6.10%, 한화에어로스페이스(012450)는 80만 4000원으로 8.11% 밀렸다.금융주도 일제히 내림세다. KB금융(105560)은 15만 8500원으로 4.06%, 신한지주(055550)는 9만 7100원으로 3.77%, 하나금융지주(086790)는 11만 9900원으로 2.52% 각각 하락했다. 삼성생명(032830)은 25만 6500원으로 10.00% 급락했고, 현대모비스(012330)는 43만 6000원으로 0.91% 내리며 상대적으로 낙폭이 제한됐다.이날 시총 상위 종목 중 상승세를 보인 종목은 셀트리온(068270)이 유일했다. 셀트리온은 18만 500원으로 전일 대비 3100원(1.75%) 오르며 방어적인 흐름을 나타냈다. 두산에너빌리티(034020)는 5만 9700원으로 7.73% 하락했다.전체적으로 코스피 시가총액 상위 20개 종목 가운데 대부분이 하락세를 기록하면서 장중 투자심리는 위축된 양상이다. 특히 반도체와 지주사 종목군의 급락이 시장 전반의 부담을 키우고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]