[속보] 코스피 5700도 붕괴… 140만닉스·20만전자 추락

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[속보] 코스피 5700도 붕괴… 140만닉스·20만전자 추락

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-29 11:03
수정 2026-07-29 11:13
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세줄 요약
  • 코스피 장중 5700선 붕괴, 5%대 급락
  • 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락 주도
  • 코스피·코스닥 양 시장 사이드카 발동
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29일 상승 출발한 코스피가 하락 전환 후 낙폭을 5%대까지 키우며 장중 5700선 아래로 무너졌다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 1분 현재 코스피는 전날 종가보다 324.87포인트(5.39%) 내린 5689.79를 가리키고 있다.

코스피는 이날 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11로 출발해 한때 상승세를 보였으나 오전 10시를 넘어서면서 하락 전환해 6000선 아래로 주저앉았다. 이어 낙폭을 키우며 5700선마저 내줬다.

이날 급락장은 전날에 이어 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하고 있다.

SK하이닉스는 장 초반 오름세를 보였으나 오전 11시 1분 기준 전날보다 9.68% 내린 140만원에 거래됐다. 같은 시각 삼성전자는 5.23% 하락한 20만 8500원이었다.

국내 증시가 전날에 이어 급락하면서 이날 코스피와 코스닥 양 시장에서 잇따라 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.

이날 오전 10시 55분 7초쯤 코스피200선물지수의 변동으로 유가증권시장의 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 49.16포인트(5.15%) 하락한 903.80이었다.

뒤이어 오전 10시 56분 7초쯤 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 코스닥 시장의 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일 종가보다 74.30포인트(6.21%) 하락했으며 코스닥150지수는 75.05포인트(6.30%) 내렸다.
이정수 기자
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