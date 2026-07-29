[속보] 코스피 6000 붕괴… 하이닉스 150만원도 깨졌다

세줄 요약 29일 코스피가 상승 출발 뒤 하락 전환해 장중 1%대 낙폭을 보이며 5949.67까지 밀렸다. SK하이닉스는 4%대 하락으로 150만원선을 밑돌았고, 삼성전자는 소폭 상승했다. 미국 반도체주 약세와 하이닉스의 기대치 하회 실적이 부담으로 작용했다. 코스피, 상승 출발 뒤 1%대 하락 전환

5949.67까지 밀리며 6000선 붕괴

SK하이닉스 4%대 하락, 150만원선 이탈

이미지 확대 29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 6000선에 근접한 코스피와 700선 아래로 내려간 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.7.29 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 6000선에 근접한 코스피와 700선 아래로 내려간 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2026.7.29 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 상승 출발한 코스피가 하락 전환해 장중 1%대로 낙폭을 키웠다.한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 17분 현재 코스피는 전날 종가보다 73.99포인트(1.23%) 내린 5949.67을 가리키고 있다.이날 SK하이닉스는 장 초반 오름세를 보였으나 같은 시각 4%대 하락해 150만원을 밑돌며 코스피 약세를 이끌고 있다. 삼성전자는 1% 가량 상승 중이다.간밤 미국 반도체주가 또다시 약세를 보이고 SK하이닉스가 시장 기대치를 밑도는 2분기 실적을 발표하면서 전날 14%대 폭락 충격에 이어 이날도 약세를 이어가는 것으로 풀이된다.이날 SK하이닉스는 2분기 매출 79조 3190억원, 영업이익 60조 5430억원을 기록했다고 발표했다.