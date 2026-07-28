IMF급 패닉… 국장 한달 새 2000조 증발

한때 6000P 붕괴 ‘검은 화요일’

이미지 확대 뒷목 잡는 증시 코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피·코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피·코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 뒷목 잡는 증시 코스피가 10.84% 폭락한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피·코스닥 지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트 내린 6023.66에 마감했고 장중 한때 5992.91까지 떨어져 6000선을 밑돌았다. 코스닥도 59.01 포인트(7.72%) 하락한 705.85로 장을 마쳤다. 이날 코스피·코스닥 양 시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동됐다.

홍윤기 기자

이미지 확대 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 ﻿전화 통화를 하며 모니터를 주시하고 있다. 이날 삼성전자는 13.39% 내린 22만원, SK하이닉스는 14.65% 하락한 155만원에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 지난달 전고점보다 41% 넘게, SK하이닉스는 사상 최고가보다 48% 넘게 떨어졌다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 ﻿전화 통화를 하며 모니터를 주시하고 있다. 이날 삼성전자는 13.39% 내린 22만원, SK하이닉스는 14.65% 하락한 155만원에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 지난달 전고점보다 41% 넘게, SK하이닉스는 사상 최고가보다 48% 넘게 떨어졌다.

홍윤기 기자

세줄 요약 코스피가 장중 6000선 아래로 떨어지며 하루 10% 넘게 급락했고, 이달 누적 하락률은 IMF 외환위기 때를 넘어 사상 최대를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 중반대 급락하며 시총 2000조원가량이 한 달 새 사라졌다. 코스피 장중 6000선 붕괴, 하루 10%대 급락

월간 하락률 28.94%, IMF 외환위기 기록 경신

삼성전자·SK하이닉스 급락, 시총 2000조 증발

2026-07-29 1면

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코스피가 28일 장중 6000선 아래로 무너지며 ‘검은 화요일’을 맞았다. 지수는 하루 만에 10% 넘게, 이달에만 30% 가까이 폭락하며 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시를 뛰어넘어 사상 최대를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 중반대 급락하면서 증시를 끌어내렸다. 시가총액도 한 달여 만에 2000조원이나 급감했다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 732.09 포인트(10.84%) 내린 6023.66에 거래를 마쳤다. 장중에는 5992.91까지 밀리며 6000선이 붕괴됐다. 코스피가 6000선 아래로 내려온 것은 지난 4월 14일 이후 처음이다. 코스닥도 59.01포인트(7.72%) 내린 705.85로 마감했다. 코스피와 코스닥은 매도호가 일시정지(사이드카)에 이어 시장 매매가 20분간 중단되는 시장 안정 조치인 서킷 브레이커까지 잇따라 발동됐다.특히 이달 누적 하락률(28.94%)은 IMF 외환위기 당시를 넘어 월간 기준 사상 최대치를 새로 썼다. 지난달 22일 7993조 3961억원까지 불어났던 국내 증시 시가총액은 5348조 6316억원으로 줄었다.이날 증시가 급락한 이유는 반도체 피크아웃(고점 통과) 우려가 여전한 상황에서 전날 중국 최대 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 상장이 악재로 작용했다는 평가다. 개인투자자들이 가장 많이 보유한 반도체 ‘투톱’이 급락하면서 체감 손실도 그만큼 커졌다.삼성전자는 3만 4000원(13.39%) 내린 22만원, SK하이닉스는 26만 6000원(14.65%) 떨어진 155만원에 거래를 마쳤다. 삼성전자는 이날 시총 1조 달러 클럽에서 이탈했다.﻿SK하이닉스는 지난달 25일 고점(298만 7000원) 대비 48% 하락하며 반토막이 났다. 간밤 미국 시장에서는 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)도 공모가를 밑돌며 반도체 투자심리 악화를 반영했다.개인투자자들의 충격도 컸다. 온라인 투자 커뮤니티에는 “날도 더운데 계좌까지 녹았다”, “오늘 주식시장 왜 이러나. 진짜 숨이 잘 안 쉬어진다”, “당분간 계좌는 덮어둬야겠다”는 글이 잇따랐다. 반도체주에 투자한 한 직장인은 “9천피와 1만피를 믿고 자금을 모두 넣어 물 탈 돈도 없다”고 토로했다. 최근에는 ‘놓쳐서 불안하다’는 의미의 ‘포모’(FOMO) 대신 ‘안 사서 다행’이라는 뜻의 ‘조모’(JOMO)가 회자될 정도로 투자심리가 얼어붙었다.CXMT는 상장 첫날 공모가 대비 465% 급등하며 시장의 주목을 받았다. 중국 국영기업이 반도체 제조용 심자외선(DUV) 노광장비 양산에 들어갔다는 소식도 전해졌다. 중국이 메모리와 핵심 장비 분야에서 기술 자립 속도를 높이고 있다는 평가가 확산하면서 국내 반도체 산업 경쟁력에 대한 우려도 커졌다.다만 이번 급락을 외국인 자금이 삼성전자와 SK하이닉스에서 중국으로 이동한 결과로 해석하는 것은 무리라는 분석이다. CXMT는 이날 차익실현 매물이 쏟아지며 8% 넘게 하락했다. 박수진 미래에셋증권 연구원은 “CXMT 때문이었다면 이날도 주가가 올랐어야 하지만 오히려 하락했다”며 “글로벌 반도체 조정과 기술적 매도가 더 큰 영향을 미쳤다”고 말했다. 한지영 키움증권 연구원도 “중국 메모리 업체의 부상은 심리적 부담이 될 수 있지만 실제 국내 반도체주에서 중국으로 자금이 대거 이동했다고 보기는 어렵다”고 분석했다.국내 증시가 유독 크게 흔들린 데에는 시장 구조도 영향을 미쳤다는 분석이다. 코스피 시가총액에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중이 워낙 큰 데다 개인투자자 자금이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 집중되면서 주가가 급락할 때 변동성이 더욱 확대됐다는 것이다. 반도체주가 하락할수록 ETF 운용사의 리밸런싱 거래가 늘어나고, 이는 다시 기초자산 매매를 자극하는 악순환으로 이어질 수 있다는 설명이다.서상영 미래에셋증권 상무는 “국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높아 반도체주 급락이 지수 하락을 증폭시켰다”며 “중국 반도체의 기술 수준은 아직 국내 기업을 따라오지 못하지만 자체 기술을 확보하고 있다는 사실 자체가 시장의 불안 심리를 키우고 있다”고 말했다. 이치훈 국제금융센터 세계경제분석실장은 “이번 급락의 본질은 반도체 피크아웃 우려지만 국내 시장에서는 레버리지 ETF 등 구조적인 요인이 낙폭을 더욱 키웠다”고 말했다.