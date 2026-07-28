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[포토] 코스피 장중 ‘6천피’ 무너져

입력 2026-07-28 16:15
수정 2026-07-28 16:15
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세줄 요약
  • 코스피 10%대 폭락, 6천 선 장중 붕괴
  • 매도 사이드카·서킷브레이커 연쇄 발동
  • 코스닥도 7%대 급락, 700선 이탈


28일 코스피가 10% 이상 폭락했다.

이날 급락세에 장 초반부터 코스피와 코스닥 두 시장에 대한 프로그램 매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 잇달아 울렸다. 이후 각 시장에 서킷브레이커가 발동되기도 했다.

코스피는 전날보다 732.09포인트(10.84%) 내린 6023.66으로 장을 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 역대 2위 하락폭을 기록했다. 1위는 지난달 23일(-910.71포인트)로 집계됐다.

지수는 이날 전장 대비 355.48포인트(5.26%) 내린 6400.27로 개장해 하락폭을 키우며 장중 한때 5992.91(-11.29%)까지 밀리며 6천 선을 밑돌았다.

다만 이후 하락폭을 소폭 반납하며 6천피를 되찾은 채로 마감했다.

코스닥지수는 59.01포인트(7.72%) 내린 705.85로 장을 종료했다.

지수는 이날 장중 한때 697.45(-8.81%)로 내려앉으면서 작년 4월 16일 이후 1년 3개월 만에 700선을 이탈하기도 했다.
온라인뉴스부
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