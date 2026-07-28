[마감시황]코스피, 10.84% 급락한 6023.66 마감…사이드카·서킷브레이커 동시 발동

세줄 요약 코스피가 28일 10.84% 급락한 6023.66으로 마감했다. 장중 5992.91까지 내려 6000선이 무너졌고, 유가증권시장과 코스닥시장에서 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동했다. 외국인 대규모 순매도가 하락을 주도했다. 코스피 10.84% 급락, 6023.66 마감

장중 5992.91 저점, 6000선 붕괴

사이드카·서킷브레이커 동시 발동

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코스피가 28일 10% 넘게 급락하며 6023.66에 거래를 마쳤다. 장중 5992.91까지 밀리며 6000 아래로 내려섰고, 급격한 변동성 확대로 유가증권시장과 코스닥시장에서 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 가동됐다.28일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 732.09포인트(10.84%) 내린 6023.66으로 마감했다. 이날 지수는 6400.27로 출발한 뒤 장중 6413.57까지 올랐지만 곧바로 하락 폭을 키웠고, 장중 저점은 5992.91로 집계됐다. 거래량은 3억2420만7000주, 거래대금은 33조6896억7600만원이었다.이날 하락 폭은 한국거래소 집계 기준 역대 2위 수준이다. 장 초반부터 낙폭이 빠르게 확대되면서 프로그램 매도호가 일시효력정지 장치인 매도 사이드카가 발동됐고, 이후 서킷브레이커도 작동했다. 급락 초기부터 가격 변동성이 비상 수준으로 커지면서 시장 안정 장치가 연쇄적으로 가동된 하루였다.수급별로는 개인이 4조3180억원 순매수했고 기관도 6387억원 순매수에 나섰다. 반면 외국인은 4조9592억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 3557억원 순매수였지만 비차익거래가 2조9539억원 순매도로 집계되며 전체적으로 2조5982억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 36개에 그친 반면 하락 종목은 878개에 달했다. 상한가 3개, 하한가 2개가 나왔고 보합은 3개였다.시가총액 상위 종목들도 대부분 큰 폭으로 밀렸다. 삼성전자(005930)는 13.39% 내린 22만원, SK하이닉스(000660)는 14.65% 떨어진 155만원에 마감했다. 삼성전자우(005935)는 12.01%, SK스퀘어(402340)는 15.60%, 삼성전기(009150)는 15.92% 각각 하락했다. 현대차(005380)는 9.68%, LG에너지솔루션(373220)은 5.71%, KB금융(105560)은 4.29%, 삼성생명(032830)은 8.51% 내렸다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 0.26% 올라 시총 상위 10개 종목 가운데 유일하게 강세를 보였다.개별 종목별로는 진흥기업2우B와 진흥기업우B, CJ씨푸드1우가 나란히 가격제한폭까지 올랐고 서울식품우도 20.58% 상승했다. 반면 미래산업과 한화갤러리아우는 하한가를 기록했고 KR모터스, 두산퓨얼셀, 코리아써우도 20% 넘게 급락했다.금융당국과 한국거래소는 저PBR 기업 공표제도 도입도 추진한다. 최근 6개 반기 동안 낮은 PBR을 기록한 상장사를 대상으로 세부 기준안을 29일 공개하고 8월 24일까지 의견을 받는다. 대상은 최소 120곳에서 최대 220곳으로 추산되며, 유가증권시장에서는 80~130곳이 포함될 전망이다. 해당 기업이 저평가 원인과 기업가치 제고 계획을 공시하면 1년간 공표가 면제되지만, 장기간 기준 이하를 이어온 기업은 예외로 분류된다. 첫 명단 공개는 11월 2일로 예정됐다.이와 함께 국내 반도체 대형주의 급격한 조정은 일본 증시 변동성에도 영향을 미치는 모습이다. 일본 현지에서는 삼성전자와 SK하이닉스를 기초로 한 레버리지 상장지수상품의 변동이 일본 반도체 관련주와 연동성을 키우고 있다는 평가가 나온다. 실제로 최근 코스피와 닛케이225가 함께 하락 전환하는 사례가 이어지면서 아시아 증시 전반의 변동성 확대 요인으로 작용하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]