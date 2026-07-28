[서울데이터랩] 코스닥, 개장 직후 4%대 급락…외국인·기관 동반 매도에 726.74

세줄 요약 코스닥이 28일 개장 직후 5% 가까이 급락하며 726.74까지 밀렸다. 외국인과 기관이 동반 순매도에 나선 가운데 코스피 급락, 미국 반도체 약세, 원·달러 환율 상승이 투자심리를 짓눌렀다. 시총 상위주도 대부분 약세였다. 코스닥, 개장 직후 5% 가까이 급락하며 연중 저점 재차 확인

외국인·기관 동반 매도, 코스피 급락과 환율 상승이 부담

시총 상위주 대부분 약세, 시장 전반 하락 종목 우세

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코스닥이 개장 직후 급락세를 이어가며 연중 저점을 다시 썼다. 코스피 급락과 함께 투자심리가 빠르게 얼어붙은 가운데 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 하방 압력을 키우고 있다.28일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 38.12포인트(4.98%) 내린 726.74를 기록했다. 지수는 742.13에 출발한 뒤 장중 고가도 742.13에 그쳤고, 한때 726.66까지 밀리며 52주 최저치와 같은 수준을 나타냈다.이날 코스닥은 전 거래일 764.86보다 22.73포인트 낮은 742.13으로 출발해 장 초반 3% 안팎 약세를 보였고, 이후 낙폭을 5% 가까이 확대했다. 국내 증시는 코스피가 5% 넘게 급락하며 매도 사이드카가 발동된 영향권에서 동반 약세를 나타냈다. 미국 반도체 종목 급락이 기술주 전반의 투자심리를 위축시킨 데다 원·달러 환율도 1470.9원까지 오르며 부담을 키웠다.수급별로는 개인이 443억원 순매수했지만 외국인이 311억원, 기관이 126억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 -5억원, 비차익거래 -259억원으로 전체 263억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 하락 압력도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 211개, 보합은 51개에 그친 반면 하락 종목은 1448개로 집계됐다. 상한가 종목은 6개였고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목도 대부분 약세였다. 알테오젠(196170)은 31만1000원으로 0.32% 내렸고 에코프로(086520)는 7만6200원으로 5.46%, 에코프로비엠(247540)은 10만4900원으로 5.07% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 40만9500원으로 8.18%, 주성엔지니어링(036930)은 13만2900원으로 11.34%, 원익IPS(240810)는 9만2800원으로 12.45% 급락했다. HLB(028300)는 2만9950원으로 4.77%, 에이비엘바이오(298380)는 6만9800원으로 3.86% 밀렸다.개별 종목 장세도 극명하게 엇갈렸다. 상승률 상위에는 포톤, 셀리드, 바이오인프라, 나노씨엠에스, 소프트센우가 이름을 올렸고, 이들 상당수는 장 초반 상한가까지 치솟았다. 반면 형지I＆C는 29.14% 급락했고 야스, 테스, 가온칩스, 피델릭스 등도 두 자릿수 하락률을 기록했다.최근 코스닥은 23일 790.28까지 올랐다가 24일 748.22로 급락한 뒤 27일 764.86으로 반등했지만, 이날 다시 급락하며 변동성이 한층 커진 모습이다. 장 초반 거래량은 7694만3000주, 거래대금은 6121억3200만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]