[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 28일 오전 개장 직후 검색 상위 종목은 반도체와 대형 기술주 중심으로 약세를 보였다. SK하이닉스와 삼성전자가 크게 밀렸고, LG이노텍과 삼성전기 등도 낙폭이 컸다. NAVER와 알테오젠만 소폭 상승했다. 반도체·대형 기술주 중심 약세 확대

SK하이닉스·삼성전자 낙폭 상위 기록

NAVER·알테오젠만 제한적 상승 유지

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28일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체와 대형 기술주를 중심으로 낙폭이 두드러졌다. 검색비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 27.14%를 기록했고, 주가는 166만4000원으로 전일 대비 15만2000원(8.37%) 내렸다. 장중 164만2000원까지 밀리며 약세 흐름을 이어갔다. 검색비율 2위 삼성전자(005930)도 20.48%를 기록한 가운데 23만9500원으로 1만4500원(5.71%) 하락했다.상위 검색 종목 가운데 낙폭이 특히 큰 종목도 눈에 띄었다. 삼성전기(009150)는 119만5000원으로 9.81% 하락했고, SK스퀘어(402340)는 100만2000원으로 8.58% 내렸다. 한미반도체(042700)는 18만8400원으로 7.87%, LS ELECTRIC(010120)은 18만4800원으로 7.60% 하락했다. LG이노텍(011070)은 55만1000원으로 10.26% 급락하며 검색상위 20개 종목 중 가장 큰 낙폭을 보였다.시가총액 상위권과 대표 경기민감주도 전반적으로 약세였다. 현대차(005380)는 38만6000원으로 4.22% 내렸고, 한화오션(042660)은 8만4800원으로 4.50% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 6만8400원으로 3.53%, LG전자(066570)는 16만6800원으로 3.19%, 삼성SDI(006400)는 41만5500원으로 3.60% 각각 밀렸다. 현대로템(064350)도 12만5000원으로 5.66% 하락했고, 삼성중공업(010140)은 2만2000원으로 2.87% 약세를 나타냈다.반면 일부 종목은 장 초반 강세를 보였다. NAVER(035420)는 22만7000원으로 0.89% 상승하며 검색 3위에 올랐고, 장중 23만원도 터치했다. 알테오젠(196170) 역시 31만2500원으로 0.16% 오르며 제한적이나마 상승 흐름을 유지했다. 다만 검색상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 이들 2개에 그쳐 전반적인 투자심리는 위축된 모습이다.거래량 기준으로는 삼성전자가 167만5831주로 가장 활발했고, 코오롱티슈진(950160) 61만5240주, SK이터닉스(475150) 55만7216주, SK하이닉스 44만140주 등이 뒤를 이었다. 시장 참여자들의 관심이 높은 종목들에서 주가 변동성이 확대되면서 개장 초반 검색 수요도 대형 반도체주와 낙폭 과대 종목에 집중되는 양상이다.이날 검색상위 종목 흐름은 대체로 기술주와 제조 대형주의 동반 조정이 두드러진 가운데, 일부 인터넷·바이오 종목만 선별적으로 버티는 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]