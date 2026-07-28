[서울데이터랩]미국 증시 혼조 출발…다우 강세·나스닥 약세, 반도체주 조정

세줄 요약 27일 뉴욕증시는 다우와 S&P500이 소폭 오르고 나스닥과 나스닥100은 내리며 엇갈렸다. 반도체지수 급락과 엔비디아·AMD·ASML 약세가 기술주 조정을 이끌었고, 금융·소비·방어주는 강세를 보였다. 다우·S&P500 강보합, 나스닥 약세 출발

반도체지수 급락, 엔비디아 등 기술주 조정

금융·소비·방어주 상대적 강세 확인

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27일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 지수별로 엇갈린 흐름을 나타냈다. 다우존스 지수는 5만2210.08로 전일 대비 262.83포인트(0.51%) 상승했고, S＆P500 지수는 7413.18로 1.20포인트(0.02%) 오르며 강보합세를 보였다. 반면 나스닥 종합지수는 2만4932.08로 43.74포인트(-0.18%) 내렸고, 나스닥100 지수도 2만8039.21로 89.13포인트(-0.32%) 하락했다.이날 시장은 전통 우량주 중심의 매수세와 기술주, 특히 반도체주 중심의 차익실현이 맞물리며 혼조세를 보였다. 다우운송지수는 2만2066.31로 409.85포인트(-1.82%) 하락했고, 필라델피아 반도체지수는 1만1554.88로 264.01포인트(-2.23%) 급락해 기술주 전반의 부담을 키웠다. 변동성지수(VIX)는 18.67로 0.09포인트(0.48%) 올라 투자심리가 다소 경계 국면에 들어선 모습이다.뉴욕증시 대형주 가운데서는 금융·소비·방어주가 비교적 강한 흐름을 보였다. 비자는 1.91%, 마스터카드는 2.23% 올랐고, 제이피모간체이스는 0.85%, 존슨앤드존슨은 0.97%, 코카콜라는 2.21%, P＆G는 0.83% 상승했다. 버크셔 해서웨이 Class B는 0.45%, GE 에어로스페이스는 2.23%, 홈디포는 0.93% 각각 올랐다.반면 일부 경기민감주와 에너지주는 약세를 보였다. 캐터필러는 1.74% 하락했고, 유나이티드헬스 그룹은 0.74% 내렸다. 엑슨모빌 홀딩스는 1.38%, 셰브론은 2.46% 하락해 에너지 대형주의 약세가 두드러졌다. TSMC ADR도 1.07% 내려 반도체 투자심리 위축을 반영했다.나스닥 대형 기술주에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 애플은 1.17%, 마이크로소프트는 1.94% 상승했고, 알파벳 Class A와 Class C는 각각 2.13%, 2.34% 올랐다. 브로드컴도 0.34% 상승했고, 월마트는 2.07%, 코스트코 홀세일은 1.77% 오르며 견조한 흐름을 이어갔다.반면 반도체 대표주를 중심으로 낙폭이 컸다. 엔비디아는 196.51달러로 4.99% 급락했고, AMD는 5.17%, ASML 홀딩 ADR은 5.80%, 램 리서치는 4.46%, 어플라이드 머티어리얼즈는 3.61% 하락했다. SK하이닉스 ADR은 7.47% 급락했고, 마이크론 테크놀로지도 2.25% 내렸다. 테슬라는 1.22%, 메타는 0.22%, 아마존닷컴은 0.31% 각각 하락했다.거래량 측면에서는 기술주 쏠림이 이어졌다. 엔비디아 거래량은 1억5323만주를 넘겼고, 인텔은 1억3213만주, 애플은 4945만주, 테슬라는 4437만주 수준을 기록했다. 다만 거래대금은 상승 종목보다 하락 종목에 집중되는 모습이 나타나면서, 이날 기술주 조정의 강도를 보여줬다.종합하면 27일(현지시간) 미국 증시는 다우와 S＆P500이 방어적인 강세를 보인 반면, 나스닥과 반도체 관련 지수는 큰 폭의 조정을 받으며 혼조세로 출발했다. 특히 반도체 업종 전반의 약세가 기술주 투자심리를 짓눌렀지만, 금융·소비재·방어주가 이를 일부 상쇄하는 양상이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자