[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 27일 장 마감 직후 검색상위 종목에서는 SK하이닉스와 삼성전자, NAVER가 상위권을 차지하며 반도체·플랫폼 대형주의 강세가 두드러졌다. 반면 현대로템, SK이터닉스, 두산퓨얼셀은 급락하며 변동성 장세를 이끌었다. SK하이닉스·삼성전자·NAVER 검색 상위권

반도체·플랫폼 대형주 강세 흐름 확인

현대로템·두산퓨얼셀·SK이터닉스 급락

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27일 장 마감 직후 투자자들의 검색이 집중된 종목군에서는 반도체와 대형 기술주가 강세를 보인 반면 일부 개별 종목과 신재생에너지 관련주에서는 급락세가 두드러졌다. 네이버 금융 검색상위 종목 기준으로 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), NAVER(035420)가 나란히 상위권에 올랐고, 하락폭이 큰 종목들에 대한 관심도 함께 확대됐다.검색 순위 1위는 SK하이닉스로 검색비율 16.78%를 기록했다. SK하이닉스는 전일 대비 5만7000원 오른 181만6000원에 거래를 마치며 3.24% 상승했다. 장중 182만1000원까지 오르며 강세 흐름을 이어갔고 거래량은 383만2149주를 기록했다. 2위 삼성전자도 1.80% 오른 25만4000원에 마감했고 거래량은 2267만9693주로 활발했다. 삼성전자우(005935) 역시 1.52% 상승 마감하며 반도체 대형주 전반에 대한 관심을 반영했다.3위 NAVER는 8.43% 급등한 22만5000원에 거래를 마쳤다. 장중 23만4500원까지 오르며 강한 탄력을 보였고 거래량은 270만3746주였다. 반도체 장비주인 주성엔지니어링(036930)도 6.31% 상승한 14만9900원, 한미반도체(042700)는 2.25% 오른 20만4500원에 마감해 기술주 전반의 온기를 이어갔다.조선·방산·중공업 관련 종목은 종목별로 엇갈린 흐름을 나타냈다. 한화오션(042660)은 1.02% 오른 8만8800원으로 소폭 상승했고, 현대차(005380)도 0.50% 오른 40만3000원에 장을 마쳤다. 반면 삼성중공업(010140)은 1.09% 내린 2만2650원, 두산에너빌리티(034020)는 1.66% 하락한 7만900원에 마감했다. 현대로템(064350)은 16.35% 급락한 13만2500원으로 낙폭이 두드러졌다.이날 가장 큰 충격을 준 종목은 급락주들이었다. SK이터닉스(475150)는 29.42% 떨어진 5만7100원까지 밀리며 사실상 하한가 수준의 약세를 보였고, 거래량은 1014만512주에 달했다. 두산퓨얼셀(336260)은 29.91% 하락한 3만원으로 하한가 마감했다. 시가 4만1950원에서 출발한 뒤 저가가 곧 종가로 이어졌고 거래량은 155만5847주였다. 한화솔루션(009830)도 12.67% 급락한 2만6200원에 거래를 마쳤다.이 밖에 코오롱티슈진(950160)은 6.07% 오른 1만5910원으로 강세를 보였고, LG전자(066570)는 1.83% 상승한 17만2300원에 마감했다. 반면 SK스퀘어(402340)는 1.17% 내린 109만6000원, LG이노텍(011070)은 1.76% 하락한 61만4000원, 삼성전기(009150)는 보합권에 가까운 0.08% 하락세로 132만5000원에 거래를 끝냈다.전반적으로 이날 검색상위 종목군은 실적 및 업황 기대가 반영된 반도체·플랫폼 대형주 강세와 함께, 급락 종목을 중심으로 한 변동성 장세가 동시에 부각된 하루로 요약된다. 장 마감 이후에도 낙폭 과대주와 주도주 간 수급 재편 여부에 시장의 관심이 이어질 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]