[마감시황]코스닥, 하루 만에 반등…2.22% 오른 764.86 마감

세줄 요약 전일 급락했던 코스닥이 기관의 2728억원 순매수에 힘입어 하루 만에 2.22% 반등해 764.86에 마감했다. 반도체와 로봇주가 지수 회복을 이끌었고, 알테오젠·에코프로·레인보우로보틱스 등 시총 상위 종목도 대체로 강세를 보였다. 기관 순매수로 코스닥 하루 만에 반등

반도체·로봇주 강세, 시총 상위 종목 회복

상승 종목 우세, 정보보호 공시 확대 주목

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전일 급락했던 코스닥이 기관 매수에 힘입어 하루 만에 반등했다. 시가총액 상위 종목들이 대체로 오름세를 보인 가운데 반도체와 로봇 관련 종목이 지수 회복을 이끌었다.27일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 16.64포인트(2.22%) 오른 764.86에 거래를 마쳤다. 지수는 760.54로 출발한 뒤 장중 780.39까지 올랐고, 저가는 753.73을 기록했다.코스닥은 전 거래일 5.32% 급락한 뒤 이날 곧바로 상승 전환했다. 최근 5거래일 흐름을 보면 21일 753.34, 22일 751.09, 23일 790.28, 24일 748.22, 27일 764.86으로 높은 변동성을 이어갔다.수급별로는 기관이 2728억원 순매수하며 반등을 주도했다. 반면 개인은 1440억원, 외국인은 1295억원 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 33억원 매수 우위였지만 비차익거래가 1135억원 매도 우위를 보이며 전체적으로 1102억원 순매도를 나타냈다.시장 전반에서는 상승 종목이 우세했다. 코스닥 전체에서 1007개 종목이 올랐고 628개 종목이 내렸다. 보합은 99개였다. 상한가 10개, 하한가 2개로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대체로 강세였다. 알테오젠(196170)은 3.83% 오른 31만2000원, 에코프로(086520)는 3.20% 오른 8만600원, 에코프로비엠(247540)은 2.03% 오른 11만500원에 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)는 6.57% 오른 44만6000원, 주성엔지니어링(036930)은 6.31% 오른 14만9900원, 원익IPS(240810)는 5.47% 오른 10만6000원을 기록했다. HLB(028300)와 에이비엘바이오(298380)도 각각 0.48%, 0.28% 상승 마감했다.급등주 흐름도 두드러졌다. 상승률 상위에는 아이크래프트, 썸에이지, 오브젠이 나란히 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 케이엔알시스템은 29.96%, 셀리드는 29.94% 상승했다. 반면 하락률 상위에서는 티엔엔터테인먼트가 29.94%, 네오뷰가 29.88% 떨어져 하한가로 내려앉았고, 흥구석유와 파인텍, 지엔씨에너지도 두 자릿수 하락률을 나타냈다.이날 코스닥 반등은 국내 증시 전반의 회복 흐름과도 맞물렸다. 같은 날 코스피는 65.13포인트(0.97%) 오른 6755.75로 마감했고, 서울외환시장에서 달러·원 환율은 1.9원 오른 1468.5원을 기록했다.한편 정부는 현재 매출액 3000억원 이상 상장사에 적용하던 정보보호 공시 의무를 내년부터 유가증권시장과 코스닥시장 전체 상장사로 넓히는 방안을 추진하고 있다. 이에 따라 코스닥 상장사들의 보안 투자와 내부 관리 체계 정비 수요도 확대될 것으로 보인다. 기업들은 정보보호 투자 현황과 접속기록, 이상 징후 탐지 및 보안 활동 내역을 보다 체계적으로 관리해야 하며, 내년 7월부터는 ISMS-P 인증 강화 의무화도 시행될 예정이다. 이에 맞춰 클라우드 기반 보안 로그 수집 및 이상 징후 탐지 서비스 공급 확대 움직임도 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]