[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…삼성전자·SK하이닉스 오르고 한화에어로 8%대 급락

세줄 요약 27일 코스피 시총 상위주는 혼조세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체 강세를 이끌었고, 삼성바이오로직스와 셀트리온도 상승했다. 반면 한화에어로스페이스, 현대모비스, SK스퀘어는 차익실현 매물로 크게 밀렸다. 반도체 대형주 강세로 지수 방어 흐름

바이오·일부 금융주 상승, 종목별 차별화

방산·자동차·지주사 차익실현성 매물 출회

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27일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 나타내고 있다. 반도체 대형주가 지수 버팀목 역할을 하는 가운데 바이오와 일부 금융주가 상승 흐름에 동참했지만, 방산과 자동차, 지주사 일부 종목에는 차익실현성 매물이 출회되는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 25만750원으로 전일 대비 1250원(0.50%) 상승했고, SK하이닉스(000660)는 177만3000원으로 1만4000원(0.80%) 올랐다. 삼성전자우(005935)도 17만9000원으로 1.07% 상승해 반도체 대표주의 강세 흐름에 힘을 보탰다. 거래량은 삼성전자 1214만여 주, SK하이닉스 228만여 주로 장중 수급도 비교적 활발했다.바이오주는 상대적으로 견조했다. 삼성바이오로직스(207940)는 154만7000원으로 2만9000원(1.91%) 올라 시총 상위주 가운데 두드러진 상승률을 보였고, 셀트리온(068270)도 18만원으로 1.35% 상승했다. LG에너지솔루션(373220) 역시 33만500원으로 0.30% 오르며 제한적이나마 강세를 유지했다.반면 낙폭이 큰 종목도 적지 않았다. 한화에어로스페이스(012450)는 89만2000원으로 8.89% 급락해 시총 상위주 중 가장 큰 하락폭을 기록했고, 현대모비스(012330)는 46만500원으로 4.46% 내렸다. SK스퀘어(402340)도 106만3000원으로 4.15% 하락했으며, 두산에너빌리티(034020)는 7만100원으로 2.77% 밀렸다.자동차와 지주사, 금융주 내에서도 종목별 차별화가 뚜렷했다. 현대차(005380)는 39만9500원으로 0.37% 하락했고, 기아(000270)는 12만8700원으로 1.38% 내렸다. 삼성물산(028260)은 1.46%, SK(034730)는 1.27% 각각 약세를 보였다. 금융주에서는 KB금융(105560)이 17만2000원으로 0.29%, 신한지주(055550)가 10만4800원으로 0.38% 상승한 반면 삼성생명(032830)은 1.89%, 하나금융지주(086790)는 1.51% 하락했다.보합권에 머문 종목도 있었다. HD현대중공업(329180)은 48만5500원으로 전일과 같은 수준에서 거래됐다. 외국인 지분율을 보면 KB금융 79.46%, 삼성전자우 76.72%, 하나금융지주 68.55%, 신한지주 61.64%, SK하이닉스 52.44% 등 주요 대형주에 대한 해외 투자자 비중은 여전히 높은 편이다.전반적으로 이날 장중 시총 상위주는 반도체와 바이오 중심의 방어력이 두드러지는 반면, 최근 상승폭이 컸던 방산과 일부 경기민감주에서는 조정 압력이 부각되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]