[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 강세…펩트론 13%대 급등, 알테오젠·레인보우로보틱스도 상승

세줄 요약 코스닥 시총 상위 20개 종목이 장중 모두 상승하며 대형주 중심 매수세가 확산됐다. 알테오젠과 레인보우로보틱스, 에코프로, 주성엔지니어링이 오름세를 이끌었고, 펩트론은 13%대 급등으로 가장 높은 상승률을 기록했다. 코스닥 시총 상위 20개 종목 일제 상승

펩트론 13%대 급등, 바이오주 강세 확산

알테오젠·로봇·반도체주 동반 오름세

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27일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강한 상승 흐름을 이어가고 있다. 시가총액 상위 20개 종목이 일제히 상승세를 기록하면서 코스닥 대형주 전반에 매수세가 확산되는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 31만7000원으로 전일 대비 1만6500원(5.49%) 오르며 상단 종목군의 강세를 이끌고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만7000원으로 2만8500원(6.81%) 상승했고, 에코프로(086520)는 8만원으로 1900원(2.43%), 에코프로비엠(247540)은 10만9800원으로 1500원(1.39%) 각각 올랐다. 주성엔지니어링(036930)도 14만8100원으로 7100원(5.04%) 상승하며 반도체 장비주 강세에 힘을 보탰다.바이오주 흐름도 두드러졌다. 파마리서치(214450)는 37만6500원으로 1만9500원(5.46%) 상승했고, 케어젠(214370)은 5만9900원으로 3200원(5.64%) 올랐다. 휴젤(145020)은 24만9500원으로 1만5000원(6.40%) 상승했으며, 에이비엘바이오(298380)와 리가켐바이오(141080)도 각각 1.80%, 2.81% 오름세를 나타냈다. 특히 펩트론(087010)은 12만8900원으로 1만5600원(13.77%) 급등해 시총 상위주 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.반도체 관련 종목도 견조했다. 원익IPS(240810)는 10만3300원으로 2.79%, 이오테크닉스(039030)는 30만5500원으로 2.35% 상승했다. HPSP(403870)는 3만7400원으로 4.91% 올랐고, 거래량은 141만8577주로 상위 종목 가운데 활발한 편이었다. 리노공업(058470)도 1.90% 상승했으며, 피에스케이(319660)와 심텍(222800), 파두(440110) 역시 소폭이지만 플러스권을 유지했다.거래 측면에서는 주성엔지니어링이 104만6593주, HPSP가 141만8577주로 비교적 많은 거래를 동반했다. 에코프로는 44만7079주, HLB(028300)는 43만491주가 거래되며 수급이 이어졌다. 반면 휴젤은 상승 폭이 컸지만 거래량은 2만8961주에 그쳐 제한적인 유통 속 주가가 탄력적으로 움직이는 모습이었다.외국인 보유 비중이 높은 종목들의 강세도 눈에 띄었다. 휴젤의 외국인 비율은 57.60%로 집계됐고, 리노공업 32.63%, HPSP 31.59%, 이오테크닉스 30.19%, 파두 27.57% 등도 높은 편이었다. 이들 종목이 동반 상승하면서 외국인 선호 대형 성장주에 대한 시장 관심도 이어지는 분위기다.전반적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 바이오, 반도체, 로봇주가 고르게 오르며 위험선호 심리를 반영하고 있다. 특히 상위 종목 대부분이 상승권에 포진한 만큼 장중 코스닥 시장은 대형주 중심의 우호적 흐름이 이어지는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]