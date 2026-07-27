[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 27일 오전 개장 직후 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체와 플랫폼 대형주 중심으로 움직였다. 삼성전자는 2%대 상승했고 NAVER는 7% 가까이 급등했다. SK하이닉스와 로봇·바이오주도 강세였으나, 조선·통신주는 하락하며 업종별 차별화가 뚜렷했다. 반도체·플랫폼 대형주 중심 강세 흐름

삼성전자·NAVER 상승, SK하이닉스 강보합

조선·통신주 약세, 업종별 차별화 확대

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27일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체와 플랫폼 대형주 강세가 두드러지는 흐름을 보이고 있다. 검색비율 1위 삼성전자(005930)는 20.12%의 비중을 기록하며 25만5250원으로 전일 대비 5750원 오른 2.30% 상승세를 나타냈다. 장중 고가는 25만8500원, 저가는 25만4500원이며 거래량은 109만6205주를 기록했다.검색비율 2위 SK하이닉스(000660)는 177만4000원으로 0.85% 오르고 있다. 시가는 181만4000원으로 출발했지만 장 초반 177만3000원까지 밀리는 등 변동성을 보였고, 거래량은 25만7279주로 집계됐다. 3위 NAVER(035420)는 22만2000원으로 6.99% 급등하며 상위 종목 가운데 가장 강한 탄력을 보였다. 장중 22만8500원까지 오르며 투자심리가 빠르게 유입되는 모습이다.시가총액 상위 대형주 가운데 현대차(005380)는 40만2500원으로 0.37% 상승했고, LG전자(066570)는 17만1100원으로 1.12% 올랐다. 삼성전기(009150)는 132만7000원으로 강보합권인 0.08% 상승세를 기록했고, 삼성SDI(006400)도 43만2000원으로 0.93% 상승 중이다. 코스닥 대형 바이오주 알테오젠(196170)은 30만2750원으로 0.75% 올랐고, 레인보우로보틱스(277810)는 4.42% 상승한 43만7000원, 펩트론(087010)은 6.00% 오른 12만100원으로 강세를 보였다.반면 조선·중공업과 일부 성장주는 약세 흐름이다. 한화오션(042660)은 8만6800원으로 1.25% 하락했고, 두산에너빌리티(034020)는 7만700원으로 1.94% 내렸다. 삼성중공업(010140)도 2만2400원으로 2.18% 밀렸다. SK텔레콤(017670)은 9만6400원으로 3.60% 하락하며 낙폭이 상대적으로 컸고, SK이터닉스(475150)는 7만6000원으로 6.06% 급락했다. HLB(028300)는 1.92%, 한미반도체(042700)는 1.00%, SK스퀘어(402340)는 0.36% 각각 내림세다.수급 측면에서는 코오롱티슈진(950160)이 거래량 122만8242주로 활발한 흐름을 보이며 2.60% 상승했고, 삼성전자도 100만주를 웃도는 거래량으로 시장 관심을 이어갔다. 검색상위 종목 전반으로 보면 개장 초반 투자자 시선은 반도체, 인터넷, 로봇, 바이오 등 주도주군에 집중되는 양상이다. 다만 일부 종목은 시가 대비 현재가가 낮아 장 초반 차익실현 압력도 병행되고 있는 것으로 풀이된다.개장 초반 검색상위 종목군은 업종별 차별화가 뚜렷한 가운데 대형 기술주 중심의 강세와 개별 종목별 변동성 확대가 동시에 나타나는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]